Ministrul Finanțelor a aprobat indicatorii autostrăzii Pașcani – Suceava. Flutur: “Avem perspectiva a două autostrăzi”

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunţat în cursul zilei de vineri, 5 aprilie, semnarea indicatorilor tehnico-economici pentru tronsonul Paşcani – Suceava din A7. „Am semnat astăzi indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Paşcani – Suceava din A7, un pas vital pentru finanţarea legăturii întregii regiuni a Moldovei cu Bucureştiul. Tronsonul acesta este amplasat pe raza judeţelor Iaşi, Suceava şi Botoşani şi va asigura legătura între tronsoanele Bacău – Paşcani (deja în execuţie) şi Suceava-Siret, aflat în proiectare”, a scris, vineri, pe Facebook, Marcel Boloş.

Unul dintre politicienii suceveni care s-a declarat foarte legat de acest proiect al autostrăzii A7 și care a simt nevoia să împărtășească bucuria cu sucevenii a fost Gheorghe Flutur. „Săptămâna aceasta lucrurile s-au aliniat pentru județul Suceava. Astăzi (vineri, 5 aprilie – n.red.) am avut mai multe discuții cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, despre A7 și, în după-amiaza aceasta, m-a anunțat că a semnat indicatorii tehnico-economici pentru Pașcani – Suceava. O autostradă enorm de mult așteptată de suceveni, un tronson de 62 km cu o valoare de 1,82 miliarde de euro”, a fost declarat, la rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Porţiunea Ploieşti – Buzău – Focşani – Paşcani din autostrada A7 este finanţată prin PNRR, iar continuarea până la Siret prin Programul Transport 2021-2027. În valoare de 9,2 miliarde lei, investiţia în traseul Suceava – Pașcani al A7 (lung de 62 kilometri, structurat în două loturi) este finanţată din bani europeni prin Programul Transport şi de la bugetul de stat, cuprinzând inclusiv lucrările de infrastructură auxiliară şi alte costuri asociate. Din punctul de vedere al ministrului de Finanțe, „A7 este rezultatul unei strategii care implică coordonarea şi utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem din bani europeni”.

„Am văzut și declarația ministrului de finanțe și vreau să îi mulțumesc în numele sucevenilor. Îi mulțumesc ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, primului ministru, Marcel Cioacu, dar și celorlalți care au contribuit la demararea Autostrăzii Moldovei, Autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Suceava și Siret. Personal, simt că am fost util atât eu, cât și Consiliul Județean și am făcut ca acest proiect să aibă documentația finalizată”, a declarat Gheorghe Flutur

Pe de o parte, Marcel Boloș precizează că, în următorii ani, ministerul de Finanțe are nevoie de 10 miliarde de euro pentru a plăti cofinananţarea proiectelor europene aflate în derulare în domeniul transporturilor (s.red.).

Pe de altă parte însă, Gheorghe Flutur gândește pozitiv declarându-se convins că în ședința de guvern se va aproba demararea lucrărilor de proiectare și execuție pentru această bucată de autostradă și după ce Guvernul României a aprobat, joi, un tronson de pe Autostrada Nordului și anume varianta ocolitoare Păltinoasa – Gura Humorului – Frasin „județul Suceava vede, în felul acesta, luminița de la capătul tunelului”. „Da! În felul acesta trecem de la mult așteptata autostradă a domnului Ștefan Mandachi la o perspectivă a două autostrăzi, nord-sud, Siret – Suceava – Pașcani, și est-vest, Suceava – Vatra Dornei”, a conchis Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)