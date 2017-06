Surpriza la Roland Garros: Novak Djokovic, invins categoric in sferturi

Novak Djokovici paraseste turneul de Grand Slam de la Roland Garros inca din faza sferturilor de finala.

Tenismenul sarb, aflat pe locul 2 in clasamentul ATP, a fost invins categoric miercuri de austriacul Dominic Thiem (locul 7 ATP).

La primul turneu disputat cu Andre Agassi antrenor, Djokovic a fost surclasat in trei seturi de Thiem (foto), scor 7-6, 6-3, 6-0.

Dupa un prim set echilibrat, decis abia in tie-break, Djokovici n-a mai facut fata ritmului jocului in seturile urmatoare, iar partida a durat doar doua ore si 20 de minute, in conditiile in care primul set s-a incheiat dupa o ora si 15 minute.

In turul urmator, Thiem va da piept cu marele favorit de la Roland Garros, spaniolul Rafael Nadal, castigator a nu mai putin de 9 editii ale Openului Frantei.

In sferturi, Nadal l-a invins pe Pablo Carreno, scor 6-2, 2-0, moment in care spaniolul aflat pe locul 21 in clasamentul ATP a abandonat din cauza unei accidentari.

Tot miercuri, in capitala Frantei se vor disputa si celelalte doua sferturi de finala masculine:

Andy Murray vs Kei Nishikori

Stan Wawrinka vs Marin Cilic

Partidele vor incepe in jurul orei 17:00, dupa terminarea jocurilor din sferturile de finala feminine.

Semifinalele masculine de la Roland Garros vor avea loc vineri, urmand ca marea finala sa fie programata duminica la pranz.