Fosta șefă a Secției de Oncologie, condamnată la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare

Tribunalul Suceava a condamnat-o joi, 25 aprilie 2024, pe Anca Ababneh Dumitrovici, medic oncolog, fosta șefă a secției Oncologie a Spitalului Suceava, la doi ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată. Anca Ababneh Dumitrovici este însă sub supraveghere timp de 4 ani, iar timp de 5 ani i se interzic anumite drepturi, inclusiv dreptul de a practica meseria de medic ( în sistemul public de sănătate) și este obligată să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

”Condamnă pe inculpata ABABNEH DUMITROVICI ANCA – fostă Dumitrovici, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată. În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei închisorii perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la data de 19.01.2023 până la data de 14.03.2023, inclusiv. Interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea următoarelor drepturi, pe o perioadă de 5 ani: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita profesia de medic în sistemul public de sănătate şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsa complementară ce se va executa în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., de la rămânerea definitiva a prezenţei hotărâri. Interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul art. 91 din C. pen. dispune suspendarea executării, sub supraveghere, a pedepsei închisorii pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava la datele stabilite de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 zile în cadrul uneia dintre următoarele două entităţi: Primăria Municipiului Suceava sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă”, se arată în soluția pe scurt postată pe portalul instanțelor.

De asemenea, judecătorii au decis menținerea sechestrului asiguratoriu pe sumele de bani și bunurile confiscate. Anca Ababneh Dumitrovici este obligată la plata sumei de 25.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 24.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus în noiembrie 2023 trimiterea în judecată a medicului oncolog Anca Ababneh Dumitrovici, fosta șefă a secției Oncologie a Spitalului Suceava, pentru luare de mită în formă continuată, 280 de acte materiale. Ea ar fi primit bani, dar și miere de albine, cașcaval, parfumuri sau carne de porc de la bolnavii de cancer sau aparținătorii acestora. La începutul anului trecut, aceasta a fost arestată preventiv, fiind apoi plasată sub control judiciar. (O.S.)

