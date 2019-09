CCR: Iohannis trebuie sa numeasca ministri interimari, Dancila trebuie sa mearga cu Guvernul in Parlament

Curtea Constitutionala a admis partial conflictul dintre Guvern si Presedintie.

In urma deciziei de miercuri, presedintele Klaus Iohannis este obligat sa numeasca ministrii interimari propusi de premierul Viorica Dancila pentru a rezolva problema continuitatii Guvernului, dar si sa motiveze refuzul numirii noilor ministri titulari.

“Problema revocarii si problema numirii ministrilor interimari e de competenta premierului (…) In privinta refuzului de a numi interimari, acestia nu erau titulari, nu avea de ce sa analizeze calitatea de membru de coalitie, presedintele era obligat sa numeasca interimari.

In privinta numirilor, nu exista un conflict, in functie de evolutia politica, nu putea fi obligat presedintele sa numeasca ministri plini”, ne-au explicat sursele citate.

Pe de alta parte, CCR precizeaza in decizia de azi ca premierul trebuie sa mearga in Parlament pentru a obtine un vot pentru remanierea propusa, urmare a retragerii ALDE de la guvernare, ceea ce a schimbat structura politica a Executivului.

In data de 27 august, trei dintre cei patru ministri ALDE si-au dat demisia din Guvern dupa ce formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu a decis sa iasa de la guvernare. In aceeasi zi, premierul Dancila a trimis la Cotroceni propunerile pentru interimari – Nicolae Badalau la Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la Relatia cu Parlamentul – insa presedintele Iohannis a refuzat sa semneze decretele de numire in functie.

Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a declarat pentru Ziare.com ca presedintele Iohannis era obligat de Constitutie sa numeasca ministrii interimari.

Dupa refuzul presedintelui, Guvernul a dat o ordonanta de urgenta prin care secretarul general Toni Grebla a primit atributii de ministru interimar la cele trei ministere ramase fara conducere, iar premierul Dancila a reclamat la CCR un conflict de natura constitutionala intre Guvern si Presedintele Romaniei.