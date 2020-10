Happy-end la un film horror cu un cățeluș găsit agonizând cu un fier înfipt în gât

Un pui de câine a fost găsit la Udești în stare gravă, cu o bucată de metal ieșindu-i din gură. A fost preluat de Asociația „Casa lui Patrocle” și dus de urgență la o clinică veterinară. Deși s-a bănuit inițial că un psihopat a torturat cățelul, polițiștii împreună cu un expert criminalist au stabilit că animăluțul a încercat să treacă printre zăbrelele unui gard metalic, s-a blocat și, zbătându-se să scape, un ornament metalic i-a perforat cavitatea bucală. Un bărbat a tăiat fierul cu un flex, cățelul fugind însă cu fierul înfipt in gură. Din fericire, a fost operat și acum cățelul este în afara oricărui pericol

La începutul acestui an polițiștii și „Asociația Casa Lui Patrocle” au pus bazele unei colaborări, obiectivul fiind eficientizarea activităților de prevenire a abuzurilor asupra animalelor și intervenția fermă în cazurile de încălcare a Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

În parteneriat, prin muncă și mult suflet au fost abordate în mod profesionist peste 20 de situații în care s-au sesizat diferite abuzuri asupra animalelor sau rele tratamente aplicate acestora. S-au întocmit dosare penale, persoanele bănuite fiind cercetate, reținute în arestul IPJ Suceava și ulterior deferite justiției, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost salvate zeci de animale.

O nouă provocare a survenit în cursul zilei de marți, când partenerul de activități „Casa Lui Patrocle” a preluat de pe raza comunei Udești un cățel care avea înfiptă în zona cavității bucale o tijă metalică.

Imediat polițiștii s-au autosesizat și au întocmit un dosar penal, existând suspiciunea comiterii unei infracțiuni de „rănirea sau schingiuirea animalelor”.

În cursul zilei de marți, dar și miercuri, 7 polițiști, printre care și un expert criminalist, au desfășurat activități pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului.

Între timp, un medic veterinar e efectuat o intervenție chirurgicală în regim de urgență, fiind extrasă tija metalică și toaletate rănile.

Tija extrasă a fost analizată de polițiștii criminaliști, după verificări în teren fiind identificate elemente metalice similare în gardul unei proprietăți de pe raza comunei Udești, situată la cca. 400 de metri de locul în care a fost identificat cățelul.

O nouă echipă de polițiști a efectuat comparații și a derulat activități de cercetare la fața locului, constatându-se că în cursul zilei de marți cățelul a încercat să pătrundă în curtea imobilului printre ornamentele metalice din gardul împrejmuitor, moment în care a rămas blocat. Ulterior, încercând să se elibereze și-a agravat starea, un ornament metalic perforându-i cavitatea bucală. La un moment dat, proprietarul casei, un bărbat de 74 de ani, a văzut animalul și a încercat să îl elibereze, tăind cu o daltă și un flex ornamentul metalic al gardului. In momentul eliberării animalul a fugit, fiind pierdut din aria vizuală a bărbatului de 74 de ani.

O echipă de polițiști s-a deplasat ulterior și la cabinetul veterinar din Municipiul Suceava, medicul veterinar confirmând mecanismul de producere a leziunilor și excluzând pobilitatea producerii unei mutilări intenționate urmare a unei acțiuni ilicite umane.

Polițiștii au preluat, pe lângă declarația medicului specialist veterinar, și veștile bune cu privire la starea cățelului: acesta a fost salvat și evoluția stării de sănătate este foarte bună, urmând să mai rămână câteva zile la clinica veterinară. Cocluziile au fost prezentate și procurorului de caz.

„Încă o dată s-a demonstrat că munca în echipă, comunicarea permanentă și parteneriatul instituțional și social dau roade și funcționează. În mai puțin de 48 de ore polițiști, voluntari, medici au reușit să salveze un suflet și să își probeze profesionalismul prin lămurirea unei situații de puternic impact social și emoțional. Mulțumim încă o dată Asociației Casa lui Patrocle și medicului veterinar. Vă asigurăm încă o dată că orice astfel de situație este abordată cu profesionalism și empatie”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava.