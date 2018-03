Simona Halep, invinsa categoric in semifinale la Indian Wells

Simona Halep paraseste turneul de la Indian Wells in faza semifinalelor dupa o infrangere cat se poate de clara in fata surprinzatoarei japoneze Naomi Osaka.

Aceasta s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-0, dupa o ora si cinci minute de joc.

Partida de sambata dimineata a inceput cu Osaka la conducere, insa Simona a reusit sa echilibreze bine meciul catre jumatatea primului set.

Punctul decisiv al semifinalei, din perspectiva lui Halep, a venit in game-ul sapte, atunci cand a ratat breakul ce o putea duce in premiera in avantaj, iar de acolo totul s-a rupt pentru numarul 1 WTA.

Simona a fost depasita net de adversara ei si nu a reusit sa gaseasca solutii pentru a contra jocul de forta al lui Osaka.

Setul secund a fost unul chinuitor pentru ea. Halep a apelat la Darren Cahill tarziu, la 0-3, insa nu a parut foarte atenta la ce i-a transmis acesta, refuzand dialogul cu el.

In plus, Simona a dat impresia ca cedeaza semifinala fara prea multa lupta, ea intrand in jocul niponei si oferindu-i acesteia multe sanse de a ataca, asta pe langa greselile comise in momentele importante.

Rezultatul final este unul cat se poate de justificat, iar Osaka se califica in stil de mare jucatoare in finala de la Indian Wells, acolo unde o asteapta o alta tanara de mare perspectiva, Daria Kasatkina.

In ceea ce o priveste pe Simona, ea va avea doua zile suplimentare de pauza inainte de a incepe turneul de la Miami, acolo unde va fi principala favorita.

