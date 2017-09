Iohannis: Shhaideh si Plumb trebuiau sa demisioneze sau sa fie retrase. PSD face scut

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Sevil Shhaideh si Rovana Plumb ar fi trebuit sa demisioneze din functiile ministeriale detinute, aceasta fiind “varianta optimala”, si a exprimat regretul ca PSD “face scut” in jurul celor doua.

“Cred ca va amintiti de pozitiile mele pe care le-am avut in ocazii similare si, din nefericire, au fost cateva astfel de ocazii. Eu vreau sa cred ca Romania este o tara care intareste statul de drept, iar intr-un stat de drept, persoane urmarite penal, judecate penal si condamnate penal, nu trebuie sa fie in conducerea statului. Da, doamnele ministru trebuiau, in varianta optimala, sa demisioneze. A doua varianta democratica, trebuiau sa fie retrase. Faptul ca PSD face scut in jurul doamnelor ministru nu este de bun augur”, a declarat presedintele Klaus Iohannis.

Seful statului a subliniat ca nu se autopronunta, fiind treaba judecatorilor sa stabileasca vinovatia.

“Nu ma antepronunt prin aceasta afirmatie si nu cunosc detaliile din dosar si nu este treaba mea. Imi doresc foarte mult sa avem un guvern care nu este supus unor suspiciuni, un guvern care actioneaza pentru Romania si pentru romani. Nu stiu daca doamnele sunt vinovate sau nevinovate. Nici nu e treaba mea si nu este nici treaba PSD sa stabileasca acest lucru. Vinovatia se stabileste de catre judecatori”, a mai spus Iohannis.

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca toti membrii BPN al PSD au cerut ca vicepremierul Sevil Shhaideh si ministrul Fondurilor europene, Rovana Plumb, sa nu demisioneze, aratand ca acestia si-au argumentat pozitiile in cadrul sedintei.

“Despre situatia celor doua doamne ministru, au prezentat pe scurt o informare despre cele doua acte normative si, fara exceptie, colegii din BPN si domnul Tariceanu le-au cerut ferm sa nu demisioneze, enuntand mai multe motive”, a spus Dragnea, in conferinta de presa de dupa BPN.

El a aratat ca in primul rand s-a discutat despre pozitiile in care se afla cei doi ministri, respectiv Dezvoltare Regionala si Fonduri Europene, apreciindu-se ca acestea sunt pozitii cheie in Guvern, iar obiectivele asumate de cei di ministri sunt serioase si strategice pentru statul roman.

Potrivit lui Dragnea, alte motive care au stat la baza sustinerii celor doi ministri au tinut de natura actelor normative care se refera la un transfer al unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al unei autoritati locale.

