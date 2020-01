Inalta Curte sesizeaza CCR cu privire la taierea pensiilor magistratilor

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), reunita miercuri seara in prezenta a 103 judecatori, a decis cu vot in unanimitate, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legea prin care au fost taiate pensiile de serviciu ale magistratilor.

Intr-un comunicat remis miercuri seara se precizeaza ca “sesizarea de neconstitutionalitate priveste actul normativ in intregime, retinandu-se de catre Sectiile Unite atat vicii de neconstitutionalitate de natura extrinseca, cat si intrinseca”.

Conform sursei citate, legea incalca prevederile art. 1, alin.5 din Constitutie, precum si principiul independentei judecatorilor, dar si art.147 din Constitutie care “consacra caracterul obligatoriu al deciziilor CCR”, precum si “principiul nediscriminarii”.

Tot miercuri seara, CSM si-a exprimat “ingrijorarea si dezacordul fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor, in sedinta din data de 28 ianuarie 2020, a legii prin care este eliminata pensia de serviciu a judecatorilor si procurorilor” si a anuntat ca va trimite un punct de vedere la CCR.

“Aceasta situatie este de o gravitate deosebita si lezeaza fundamental independenta justitiei si statutul magistratilor, cu consecinte directe asupra actului de justitie.

In acest context, Consiliul Superior al Magistraturii sustine in mod ferm demersul legal al Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de sesizare a Curtii Constitutionale in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, asupra propunerii legislative adoptate de Camera Deputatilor.

La randul sau, in sustinerea demersului initiat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul va transmite Curtii Constitutionale opinia sa juridica, bazata pe argumentele de neconstitutionalitate intrinseca si extrinseca ale actului normativ adoptat, deduse atat din jurisprudenta instantei de contencios constitutional, cat si din reglementari internationale cu incidenta in domeniul statutului magistratului si al independentei justitiei”, se arata in comunicatul postat pe site-ul CCR.

Anterior adoptarii legii, Forumul Judecatorilor si Initiativa pentru Justitie au cerut public sa se renunte la abrogarea pensiilor de serviciu si sa inceteze conflictul “artificial si inutil” creat electoral, aducand mai multe argumente importante, printre care si acela ca “numarul beneficiarilor din cadrul acestei profesii si cuantumul cheltuielilor aferente este infim din punct de vedere statistic, atat in raport de numarul total al pensiilor de serviciu (1,32% din circa 250.000), cat si fata de totalul general al pensionarilor din Romania (0,07% din 4.674.833).”

ziare.com