Christine Lagarde, sefa FMI, va fi judecata luni pentru neglijenta in serviciu

Christine Lagarde, directoarea Fondului Monetar International, va fi judecata luni in cazul rolului pe care l-a avut in plati ilegale in valoare de 400 de milioane de euro facute catre omul de afaceri francez Bernard Tapie, informeaza Mediafax citand AFP.

Cazul dateaza de acum aproape 20 de ani, cand Christine Lagarde era ministru al Economiei in Administratia presedintelui Nicolas Sarkozy.

Lagarde neaga acuzatiile aduse, declarand ca a actionat in interesul statului.

In cazul in care va fi gasita vinovata, Lagarde risca sa primeasca o pedeapsa de un an de inchisoare si o amenda de 15.000 de euro.

Fostul ministru al Economiei este cercetata pentru neglijenta in serviciu, reprosandu-i-se ca nu s-a opus unei decizii de arbitraj si nu a formulat recurs contra sentintei din iulie 2008 care il favoriza pe Bernard Tapie.

Dosarul se refera la o sentinta de arbitraj prin care Bernard Tapie a primit 403 milioane de euro, dintre care 45 de milioane ca prejudiciu moral, pentru incheierea unui litigiu cu Banca Credit Lyonnais privind vanzarea Adidas in 1994.

