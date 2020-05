Iohannis: Daca situatia se va inrautati, nu voi ezita sa declar din nou stare de urgenta. Nu vor urma trei zile fara restrictii

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a subliniat ca vor exista restrictii in urmatoarele zile, introduse legal, si ca daca evolutia epidemiei Covid-19 se va inrautati, nu va ezita sa reintroduca starea de urgenta.

Ziua de astazi este ultima zi din cea de a doua perioada de 30 de zile pe parcursul careia Romania s-a aflat in stare de urgenta introdusa prin decret prezidential, din cauza pandemiei de COVID-19.

Presedintele Iohannis le-a multumit medicilor si tuturor romanilor care au respectat pana acum restrictiile, salvand astfel vieti amenintate de Covid-19, si a cerut tuturor sa se comporte in continuare responsabil, respectand regulile de pana acum, precum purtarea de masti, respectarea distantarii sociale sau telemunca.

“Nu vor urma trei zile fara restrictii. Avem un cadru legal in vigoare si in baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv in urmatoarele 3 zile sa pastram toate regulile necesare, pentru ca sanatatea si viata cetatenilor sa nu fie puse in pericol”, a subliniat Klaus Iohannis.

