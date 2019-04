Viorica Dancila anunta ministri interimari, dupa ce Iohannis a refuzat remanierea. Ana Birchall merge la Justitie

PSD a decis sa foloseasca varianta unor ministri interimari, pentru a debloca mai ales portofoliul Justitiei, lasat vacant de demisia/demiterea lui Tudorel Toader, cel care nu a vrut sa isi asume pana la capat ordonanta ceruta de Liviu Dragnea.

Ministrii interimari sunt Ana Birchall la Justitie, Eugen Teodorovici la Fonduri Europene, si Radu Oprea la Ministerul pentru Romanii de pretudindeni, potrivit unui anunt al prim-ministrului Dancila.

Viorica Dancila transmite, intr-un comunicat de presa, ca e inacceptabila si lipsita de fundament decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor ministri pentru portofoliile Ministerului Justitiei, Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

“Sunt un om al dialogului si am incercat, asa cum era si firesc, sa am cu presedintele Iohannis o discutie premergatoare acestei decizii. Constat, cu regret, ca presedintele refuza colaborarea institutionala si ca, in continuare, prin actiunile sale incearca sa impiedice buna desfasurare a activitatii Guvernului Romaniei.

Din pacate, campania electorala ramane pentru presedintele Iohannis o miza mai importanta decat continuarea activitatii ministerelor si punerea in aplicare a masurilor guvernamentale, in beneficiul romanilor”, precizeaza premierul.

PSD renunta astfel la planul de restructurare a Guvernului, ceea ce ar insemna un vot in Parlament.

Anuntul vine in conditiile in care in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor a avut loc o sedinta de urgenta, imediat dupa anuntul presedintelui.

In biroul sefului PSD au intrat senatorul Claudiu Manda, senatorul Serban Nicolae, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Din partea ALDE participa vicepresedintele partidului, Daniel Chitoiu.

