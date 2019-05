Partidul lui Timmermans, victorie-surpriza la alegerile europarlamentare (exit-poll)

Partidul Muncii (Partij van de Arbeid, PvdA) olandez a obtinut o victorie-surpriza in alegerile europene, joi, in Olanda, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne.

Este vorba despre o surpriza pentru lista al carei cap este vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, scrie Reuters.

Partidul Popular Liberal si Democrat (VVD) al premierului Mark Rutte este creditat pe pozitia a doua, devansand cu mult Formului pentru Democratie al nationalistului Thierry Baudet.

Potrivit acestui exit-poll, realizat de Ipsos si publicat imediat dupa inchiderea sectiilor de votare de catre radiodifuzorul olandez NOS, laburistii sunt creditati cu cinci dintre cele 26 de mandate europene olandeze, iar formatiunea lui Rutte cu pana la patru mandate, relateaza The Associated Press.

Doua partide populiste sunt creditate cu patru mandate in total. – Formul pentru Democratie (FvD), care participa prima oara in scrutinul european, este creditat cu trei mandate, iar Partidul Libertatii (PVV) al lui Gert Wilders cu unul – pierzand astfel trei din cate a avut in legislatura incheiata.

In acest sondaj, alegatori din 35 de sectii de votare din intreaga tara au fost invitati sa repete votul pe un buletin-fantoma. Rezultatul a fost extrapolat in vederea unei imagini de ansamblu, cu o marja de eroare de un mandat.

ziare.com