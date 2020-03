Un pacient din Câmpulung Moldovenesc, transferat de marți la Boli Infecțioase Suceava, încă așteaptă să afle dacă are Covid 19

Fiica bărbatului povestește că tatăl său este internat în același salon cu un pacient confirmat pozitiv cu Coronavirus. Femeia susține că tatăl său nu a primit apă și mâncare

O femeie din Câmpulung Moldovenesc aduce acuze grave la adresa cadrelor medicale din două unități spitalicești. Pentru început, aceasta acuză medicii din Spitalul Câmpulung Moldovenesc că l-au transferat pe tatăl său, în vârstă de 84 de ani, la secția de Boli Infecțioase de la Spitalul Județean Suceava, fără a-l testa pentru Covid 19 și expunându-l în acest fel, la riscul unei contaminări. Bărbatul era internat la secția de Neurologie a unității spitalicești din Câmpulung Moldovenesc, după ce făcuse accident vascular. „Doctor Codreanu, de la secția Neurologie a spitalului Câmpulung, fără să mă anunțe în prealabil a hotărât în ziua de marți, 24 martie 2020, să îl trimită la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, secția Boli Infecțioase, cu suspiciune de COVID-19. Decizia doctorului Codreanu a fost criticată și contestată de restul cadrelor medicale prezente. El era sub tratament la spitalul Câmpulung pentru toate afecțiunile pe care le are, în special pentru ultima stabilită, respectiv, accident vascular. Ajuns la Suceva, cu o ambulanță (fără izoletă) și cu această suspiciune, a fost internat marți seara, 24 martie, fără a se continua tratamentul specific, fără să fie consultat, într-un salon, cu altă persoană, care susține că este deja confirmată pozitiv de noul virus COVID-19. Mai mult, la Câmpulung, doctor Codreanu Paula, fără a avea dovada infectării tatălui meu cu COVID-19, a susținut și exprimat public afirmația că el ar fi infectat medicii și asistenții din Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Consider o greșeală inadmisibilă, din partea doctorului Codreanu Paula, de a trimite în focarul de infecție de la Suceava, un pacient cu alte afecțiuni, care a tușit de două ori și nu a manifestat simptome cunoscute de coronavirus. Prin această măsură, nu a făcut nimic altceva decât să îl condamne la infectare și implicit la moarte”, susține Elena C. din Câmpulung Moldovenesc. Aceasta își continua relatarea și povestește că tatăl său nu a primit niciun fel de medicație, la spitalul sucevean, mai mult, nu a primit nici apă și mâncare. „Sunt foarte îngrijorată pentru starea lui care se degradează, nimeni nu răspunde la telefon, nimeni nu comunică cu familia, nimeni nu asigură asistența medicală. De patru zile, nu a primit tratament de specialitate, nu a avut asistență medicală, nu a avut apă sau mâncare, stare lui degradându-se foarte mult. Am fost sunată de colegul de salon, care a povestit starea de delăsare și situația în care se află tatăl meu, Constantin M”, a încheiat Elena C.

Tot mai mulți aparținători ai pacienților internați la secția de Boli Infecțioase de la Spitalul Județean susțin că nu știu nimic despre cei dragi. Cadrele medicale răspund greu la telefon iar când o fac, nu dau prea multe date. (Cristina RUȘTI)