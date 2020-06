Topul școlilor și liceelor din județ, după numărul de elevi cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională

Școala Gimnazială nr. 3 Suceava apare de 25 de ori în listele ce cuprind medii între 9,50 și 10, apoi Școala Gimnazială nr. 9 ”Ion Creangă” Suceava are 20 de elevi cu astfel de rezultate, urmată de Școala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura Humorului, care are 16 absolvenți merituoși, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți alți 15 astfel de candidați, iar Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava apare cu 14 medii între 9,50 și 10. Clasamentul este continuat de Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială nr. 10 Suceava și școlile gimnaziale ”Miron Costin” și nr. 4 din Suceava.

Afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională a confirmat așteptările tuturor organizațiilor din învățământ, care au opinat, pe baza subiectelor primite de candidați, că anul acesta examenele de final de clasa a VIII-a au fost foarte ușoare. Asta, cel mai probabil, datorită pandemiei care a precedat evaluarea, a celor două luni de școală online, care a fost posibilă mai mult în mediul urban, decât pentru elevii de la sate, sau pur și simplu așa le-a fost norocul absolvenților de gimnaziu din promoția 2020. La nivel național, procentul de promovare de 76,1% reprezintă cea mai mare rată din ultimii trei ani, iar numărul total al mediilor de 10 este aproape dublu față de anul trecut și este cel mai mare din ultimii 7 ani.

Raportându-ne la situația județului nostru, procentul de promovare de 75,74% ne plaseasă în prima jumătate a clasamentului național și pe locul trei în regiunea Moldovei. Numărul mediilor de 10 este aproape triplu față de anul trecut, iar candidații suceveni au reușit să obțină 173 de note de 10 la cele două probe. Notele la proba de la matematică au fost cele care au tras în jos mediile finale ale candidaților, aici partea de geometrie fiind cea care a pus probleme în rezolvarea cerințelor.

Școlile gimnaziale din județ au un număr variat de elevi, unele dintre ele sub 30, altele peste 50, dar și câteva din municipiul reședință de județ sau alte orașe mici care școlarizează an de an peste 100 de elevi per promoție. Drept urmare, un clasament al școlilor după procentul de promovare a Evaluării Naționale ar fi injust, astfel că vom prezenta acele unități de învățământ care au cei mai mulți absolvenți cu medii între 9,50 și 10.

Școala Gimnazială nr. 3 Suceava apare de 25 de ori în listele ce cuprind medii între 9,50 și 10, apoi Școala Gimnazială nr. 9 ”Ion Creangă” Suceava are 20 de elevi cu astfel de rezultate, urmată de Școala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura Humorului, care are 16 absolvenți merituoși, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți alți 15 astfel de candidați, iar Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava apare cu 14 medii între 9,50 și 10. Clasamentul este continuat de Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava și Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, care au câte 12 absolvenți care au obținut medii între 9,50 și 10, apoi Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc apare cu 10 medii foarte mari, urmată de Școala Gimnazială nr. 10 Suceava care are 9 absolvenți cu astfel de medii și școlile gimnaziale ”Miron Costin” și nr. 4 din Suceava, cu câte 7 candidați care au reușit să obțină medii între 9,50 și 10.

Școlile gimnaziale nr. 9, nr. 3 și nr. 11 au cele mai mari rate de promovare

La nivelul municipiului Suceava, remarcăm cele mai mari rate de promovare ale absolvenților școlilor gimnaziale nr. 9 ”Ion Creangă”, unde 96,9% dintre candidați au promovat, nr. 3, care are un procent de 95,9% candidați promovați și nr. 11 ”Miron Costin”, cu un procent de promovare de 91,15%. Acestea sunt unitățile școlare care școlarizează an de an peste 100 de elevi pe fiecare ciclu de învățământ. Școala nr. 9 a avut 166 candidați prezenți la Evaluarea națională, dintre care doar 5 nu au reușit să obțină media minimă 5. Școala nr. 11 ”Miron Costin” a avut 147 de candidați, dintre care 13 au obținut medii sub 5, iar dintre cei 124 candidați ai Școlii Gimnaziale nr. 3 Suceava doar 5 au medii sub 5.

Procentul de promovare al absolvenților Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava, care a avut 94 de candidați, este de 87,23%, cel al Școlii Gimnaziale nr. 10, cu 117 absolvenți care au susținut Evaluarea Națională, este 84,6%, iar al Școlii Gimnaziale nr. 4, care a avut 82 de candidați este de 80,95%. De precizat și unitățile de învățământ ai căror absolvenți au obținut medii mai mari de 5. Este vorba despre colegiile naționale ”Ștefan cel Mare”, cu 35 de candidați, și ”Petru Rareș”, cu 30 de absolvenți promovați, dar și Liceul ”Natanael” Suceava, care a avut 16 candidați care au reușit să obțină medii între 6,45 și 9,60. Școala ”Filadelfia” are 53 de absolvenți și doar unul nu a reușit să obțină media generală peste 5 la evaluarea de la final de gimnaziu.

Dintre cei 57 candidați proveniți de la Școala Gimnazială nr. 8 Suceava doar 8 au obținut medii sub 5, iar colegiile ”Mihai Eminescu” și ”Ciprian Porumbescu” au câte 5 absolvenți cu medii sub 5 la Evaluarea Națională. Doar 4 absolvenți ai Școlii nr. 7 ”Grigore Ghica Voievod”, din cei 26 prezenți la examene, nu au obținut medii peste 5, iar un singur candidat din cei 15 ai Școlii Gimnaziale nr. 6 Suceava are media generală mai mică de 5.

Cele mai proaste rezultate le-au înregistrat absolvenții Liceului cu Program Sportiv, unde au fost 30 de candidați, dintre care 16 au medii mai mici de 5, și cei ai Școlii Gimnaziale nr. 5 ”Jean Bart”, care a avut 22 de candidați prezenți, iar 10 dintre ei nu au reușit să ia note care să le asigure o medie peste 5.

Pe 27 iunie vor fi afișate rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor depuse de candidații nemulțumiti de notele obținute la Evaluarea Națională. Urmează ca, în perioada 2 – 6 iulie, candidații Evaluării Naționale să completeze în fișele de înscriere opțiunile pentru unitățile de învățământ liceal la care doresc să fie admiși, cu precizarea că un număr cât mai mare de opțiuni le asigură repartizarea la una din specializările dorite. (Oana NUȚU)