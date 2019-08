UPDATE: Grav accident la Stroiesti. Doi morti, alti trei grav raniti, printre care doi copii

UPDATE: A fost anuntat si decesul persoanei gasite de medici in stop cardio – respirator. Bilantul negru a cresut la doi morti. Este vorba de de soferul si sotia sa, din maina care circula regulamentar, persoane in varsta de aproximativ 70 de ani.

Joi seara, in jurul orei 21.00, un accident rutier grav s-a petrecut pe DN 17, la iesire din Stroiesti spre Ilisesti. In accident au fost implicate 2 masini in care se aflau sase persoane, printre care doi minori, iar din primele verificări se pare ca autoturismul care venea dinspre Gura Humorului a pătruns pe contasens. Conform unui bilant preliminar, o persoana a decedat, alta este in stop cardio-respirator, iar alte trei persoane sunt grav ranite, primin ingrijiri medicale la fata locului.

Circulatia pe DN 17, in zona accidentului este intrerupta.

La fata locului au intervenit pompierii cu doua autospeciale si SAJ cu 4 ambulante, cei doi copii si doi adulti fiind transportati la UPU Suceava.

