“Şi cu asta ce-am făcut?” Efectele pachetului de măsuri fiscale asupra economiei : Am închis România pentru investiții

România va fi închisă pentru investiții noi pentru că niciun investitor serios nu va accepta să investească într-o țară în care trebuie să plătească impozit înainte să-și recupereze pierderile, a afirmat miercuri Gabriel Biriș, partener la Biriș Goran.

“În primul rând am închis România pentru investiții, investiții noi. De investiții greenfield va trebui să uităm în perioada următoare, pentru că niciun investitor serios nu va accepta să investească într-o țară în care trebuie să plătească impozit înainte să-și recupereze pierderile. Iar planurile de investiții ale companiilor existente, sunt companii mari, și în industrie, și în retail, care au planuri de extindere, vor fi puse pe hold. Asta înseamnă că cei care ar fi muncit ca să implementeze investițiile, că-s constructori, că sunt furnizori de echipamente, de orice, vor vedea că nu mai au contracte”, a spus Gabriel Biriș, la dezbaterea profesională digitală: “Şi cu asta ce-am făcut? Efectele pachetului de măsuri fiscale asupra economiei”, organizată de Coaliția Pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

El a declarat că situația a fost creată ca urmare a faptului că “bugetul pe 2023 a fost greșit”, la Ministerul de Finanțe “s-au umflat veniturile și s-au angajat cheltuielile”, dar veniturile nu aveau cum să se realizeze.

“Eu nu pot să înțeleg de ce România nu se uită la Directiva 1.865, din 2018, care ne-ar permite implementare a taxării inverse erga omnes. Taxarea inversă ar scoate din conducta la care s-a mutat hoții minimum 6 miliarde de euro”, a spus Gabriel Biriș.

Potrivit sursei citate, măsurile care afectează Codul Fiscal ar putea fi împărțite în două, respectiv măsuri care intră în zona de normalitate și măsuri cu impact negativ.

“Măsurile pe Codul Fiscal le-aș împărți în două. O să încep cu acelea mai puțin toxice, adică cele pe care le consider într-o zonă de normalitate, și anume modificările la microîntreprinderi și anumite modificări în ceea ce privește baza de calcul a contribuțiilor sociale la persoanele care obțin venituri din activități independente”, a spus Gabriel Biriș.

Pe de altă parte, el a declarat că sunt și modificări toxice, menționând aici impozitul pe cifra de afaceri și precizând că este un impozit pe venit.

“Pe ultimii metri, mai mult din discuții personale decât în urma consultărilor publice, că n-au fost consultări publice, am reușit să scoatem din baza de calcul a impozitului acesta minim de venit accizele, dar nu și de exemplu taxa clawback pe care firmele din farma o plătesc și care este semnificativă. Mă aștept ca introducerea acestui impozit pe venit în zona farma să genereze penurie de medicamente unde taxa clawback e mare, și mai ales de medicamente gen citostatice și alte medicamente scumpe pentru tratarea cancerului, unde prețurile sunt impuse. Practic se aplică impozitul la o bază inflatată de niște prețuri care sunt reglementate. S-a scos însă din sfera de aplicare distribuția de energie electrică și gaze, distribuția și furnizare, unde era evident că n-avea ce să caute impozitul, pentru că tarifele lor sunt reglementate de ANRE. Deci niște cârpeli am reușit să facem pe ultimii metri”, a afirmat Gabriel Biriș.

De asemenea, el a făcut referire la impozitul suplimentar de 2% pentru bănci, precizând că acesta va afecta sănătatea sistemului bancar.

” Băncile astea lacome trebuie taxate? Păi dar ce facem cu toți providenții din piață? Cu toate IFN-urile, fără să includem aici leasing-ul financiar și operațional, cu creditele astea cu buletinul la dobânzi de 500-600% pe an? La ele nu ne uităm că unele dintre ele aparțin unor politicieni. Pentru că impozitul ăsta suplimentar nu se aplică la IFN-uri. Se aplică doar la bănci”, a spus Gabriel Biriș. (Agerpres)