ANRE: Pretul gazelor scade cu peste 5% de la 1 iulie, pentru consumatorii casnici

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE.

“Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat, in sedinta de luni, 24 iunie 2019, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Astfel, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru un numar de peste 3 milioane clienti casnici cu un consum anual mai mic de 280 MWh, calculate in conformitate cu prevederile metodologiilor in vigoare, vor inregistra o scadere de peste 5% pentru intreaga piata de furnizare reglementata”, se arata intr-un comunicat remis, luni, AGERPRES.

Aceasta evolutie este generata, in principal, de scaderea preturilor celor doi mari furnizori de pe piata reglementata a gazelor naturale.

Astfel, pretul gazelor cumparate de la E.ON Gaz Furnizare Romania scade cu 3,71%, iar cel al Engie Romania va fi mai mic cu 7,89%.

Principalul element component al pretului final reglementat, care a determinat scaderea medie inregistrata pe piata reglementata a gazelor naturale, a fost pretul de vanzare a gazelor naturale de catre producatorii interni de 68 lei/MWh, reglementat prin prevederile O.U.G 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, argumenteaza oficialii ANRE.

