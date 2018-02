Selena Gomez, internată la psihiatrie după transplantul de rinichi

La doar câteva luni de când a trecut prin momente dificile, fiind supusă unui transplant de rinichi, Selena Gomez a luat o decizie radicală. Mai exact, ea a decis să dispară din lumina reflectoarelor pentru a se concentra asupra sănătăţii mintale.

Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cântăreaţă s-a internat într-o clinică de psihiatrie pentru a se trata de depresie şi de anxietate, afecţiuni dezvoltate la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu lupus, o boală autoimună nevindecabilă.

În ciuda faptulul că a trecut cu brio printr-o operaţie de transplant de rinichi, ea nu se simte fericită, fapt pentru care a luat măsuri: “Simţea că trebuie să se îndepărteze de toţi şi de toate şi să se concentreze doar asupra sa. A devenit foarte puternică”, a declarat unul dintre prietenii cântăreţei, informează usmagazine.com.

Tânăra cântăreaţă a făcut un transplant de rinichi, în urma complicaţiilor provocate de lupus, pentru a-şi îmbunătăţi starea generală de sănătate.

„Sunt conştientă că unii dintre fanii mei au observat că nu am fost prea activă în această vară şi mulţi m-aţi întrebat de ce nu îmi promovez noile piese, de care vă asigur că am fost foarte mândră. Aşadar, am aflat că trebuie să fac un transplant de rinichi din cauza unor complicaţii produse de lupus, din această cauză m-am aflat într-o perioadă de recuperare. A fost ceea ce trebuia să fac pentru a-mi îmbunătăţi starea generală de sănătate. Vreau să fiu sinceră şi să împărtăşesc acest lucru cu voi, o să vă povestesc despre toată această perioadă de şapte luni pe care mi-am dorit să o petrec cu voi, de altfel. Până atunci, aş vrea să le mulţumesc familiei mele şi echipei fantastice de doctori pentru tot ce au făcut pentru mine înainte şi după operaţie. Şi, în final, nu există cuvinte să-i pot mulţumi îndeajuns frumoasei mele prietene Francia Raisa. Mi-a făcut cel mai preţios cadou şi sacrificiu dăruindu-mi unul dintre rinichi. Sunt incredibil de binecuvântată. Te iubesc foarte mult, surioară. Boala lupus continuă să fie greu de înţeles, dar s-au făcut numeroase progrese. Pentru mai multe informaţii cu privire la această boală, vă rog să accesaţi site-ul Lupus Research Alliance“, a fost mesajul care a însoţit fotografiile de pe Instagram făcute publice în urmă cu câteva luni.

romaniatv.net