Elton John, nevoit sa abandoneze in mijlocul unui concert de adio, din cauza unei pneumonii

Vizibil tulburat, Sir Elton John a fost nevoit să-și întrerupă duminică un concert pe care îl susținea în Noua Zeelandă. Muzicianul, în vârstă de 72 de ani, și-a pierdut vocea chiar la mijlocul recitalului pe care îl dădea pe stadionul Mount Smart din Auckland.

„Tocmai am rămas fără voce. Nu pot să cânt”, a spus publicului Sir Elton John. „Trebuie să plec. Îmi pare rău”, a mai spus artistul, aparent în lacrimi, aplecându-se peste pian și scuturându-și capul.

A părăsit scena mergând destul de greu, cu ajutorul unor asistenți, dar în ovațiile publicului.

În urmă cu o săptămână, Elton John urca pe scena Galei premiilor Oscar, unde melodia „(I’m Gonna) Love Me Again”, pe care a compus-o pentru filmul autobiografic „Rocketman”, a fost declarată „cel mai bun cântec original”.

Înainte de recitalul din Auckland, artistul anunțase că a fost diagnosticat – chiar duminică – cu o formă de pneumonie pe care a dus-o pe picioare, însă a promis că se va strădui să fie la înălțime. La un moment dat, la jumătatea concertului, a fost consultat de un medic și, în ciuda bolii, a reușit să cânte clasicele și îndrăgitele sale melodii „Candle in the Wind” and „All the Girls Love Alice”. Însă în cele din urmă, nu a putut să parcurgă tot playlist-ul, vocea cedându-i în timp ce încerca să cânte „Daniel”.

Concertul întrerupt făcea parte dintr-o serie de spectacole pe care Sir Elton John le avea programate în Noua Zeelandă în cadrul turneului său de adio „Farewell Yellow Brick Road”.

La puțin timp după ce a părăsit scena, artistul le-a adresat un mesaj emoționant fanilor, pe Instagram: „Am cântat cu toată inima, până ce vocea nu m-a mai ajutat. Sunt dezamăgit, foarte tulburat și supărat. Am dat tot ce aveam. Multumesc pentru sprijinul vostru extraordinar și pentru toată dragostea pe care mi-ați arătat-o tot timpul spectacolului din seara aceasta. Vă sunt recunoscător pentru totdeauna. Cu dragoste, Elton”, a scris Elton John.

Pe rețelele sociale, spectatorii și-au exprimat simpatia pentru artist, care rămâne unul dintre cei mai solicitați din lume pentru a susține spectacole live.

În 2018, Elton John a anunțat că nu va mai face turnee și va acorda prioritate familiei. Însă a promis că își va lua adio de la fani printr-o serie de 300 de spectacole pe care le va susține pe parcursul a trei ani.

Încă nu se știe dacă boala lui Elton John va afecta calendarul acestor concerte. Vedeta ar trebui să mai aibă spectacole marți și joi, tot la Auckland.

