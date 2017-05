Viitorul lui Hagi castiga titlul in Liga 1

Viitorul lui Hagi a castigat titlul in Liga 1, dupa ce a invins sambata seara, pe teren propriu, pe CFR Cluj, cu 1-0, in ultima etapa a playoff-ului.

Unica reusita a meciului de la Ovidiu i-a apartinut lui Gabi Iancu, in minutul 63, dintr-un penalti obtinut de Florinel Coman dupa un duel cu Ionut Larie, care a semnat in ziua meciului cu FCSB.

3 echipe s-au luptat pentru titlu in ultima etapa a Ligii 1, in una dintre cele mai echilibrate editii din istorie. Viitorul, FCSB si Dinamo au intrat pe teren in aceeasi zi si la aceeasi ora pentru a decide castigatoarea sezonului 2016/2017.

Porniti ca favoriti, Hagi si compania au avut insa mult de suferit in partida cu clujenii, care au avut ocaziile mai mari in prima repriza, in special prin Omrani, si puteau intra in avantaj la pauza.

Dupa pauza, cand FCSB avea deja 3-0 cu Craiova si se afla pe primul loc, Hagi i-a aruncat in teren pe Florinel Coman si Gabi Iancu, iar Viitorul a devenit mult mai ofensiva.

63 e minutul in care stadionul din Ovidiu a explodat, dupa un penalti executat de fostul stelist Iancu si obtinut dupa un fault al viitorului stelist Larie.

Pana la final, baietii lui Hagi au reusit sa tina de minge si sa-i tina departe de poarta pe clujeni si fiesta a inceput dupa fluierul de final al arbitrului George Gaman.

Viitorul si FCSB termina sezonul la egalitate de puncte, cate 44, dar trupa lui Hagi, infiintata abia in urma cu 8 ani, e campioana gratie rezultatelor mai bune inregistrate in meciurile directe din playoff (3-1 la Ovidiu si 1-1 pe National Arena).