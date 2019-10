Svitolina o invinge in doua seturi pe Pliskova la Turneul Campioanelor

Elina Svitolina, campioana din 2018, a debutat cu o victorie la Turneul Campioanelor.

Sportiva din Ucraina s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-4, in fata Karolinei Pliskova, in prima partida din Grupa Mov de la Shenzhen.

Intalnirea a inceput cu jucatoarea din Cehia in avantaj, aceasta distantandu-se la 2-0 dupa ce a realizat un break. Svitolina a egalat insa rapid si de acolo s-a mers cap la cap pana in tie-break.

Ucraineanca s-a impus pana la urma cu un incredibil 14-12 si a luat un avantaj important.

Setul secund a inceput cu Svitolina distantata la 2-0 pentru ca Pliskova sa egaleze.

Campioana de anul trecut a reusit, totusi, sa castige din nou pe serviciul advers si, pana la urma, sa castige setul si meciul.

