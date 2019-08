Sorana Cirstea si Marius Copil se califica in turul al doilea la US Open

Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri dimineata, in turul doi la US Open, dupa un rezultat neasteptat.

Sportiva noastra, ajunsa pe locul 106 in ierarhia WTA, a trecut in runda inaugurala de cehoaica Katerina Siniakova (locul 37 WTA).

7-5, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre Sorana Cirstea si Katerina Siniakova.

O ora si 22 de minute a durat partida desfasurata pe arena numarul 11.

In turul urmator, Sorana o va intalni pe Aliona Bolsova, o jucatoare nascuta in Moldova, dar care evolueaza sub steagul Spaniei.

Marius Copil s-a calificat si el, miercuri dimineata, in turul doi la US Open 2019.

Tenismenul roman aflat pe locul 93 in clasamentul ATP a trecut surprinzator in runda inaugurala de francezul Ugo Humbert (locul 63 ATP).

6-3, 5-7, 7-6 (11), 4-6, 6-1 a fost scorul intalnirii care a durat patru ore si 18 minute.

In runda urmatoare, singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul masculin la simplu va da piept cu favoritul numarul 13, Gael Monfils.