Sorana Carstea, invinsa clar de Radwanska la Shenzhen

Sorana Carstea a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen dupa ce a fost invinsa clar de principala favorita, Agnieszka Radwanska.

Poloneza s-a impus in doua seturi, scor 6-0, 6-3.

Pornind cu sansa a doua in fata numarului 3 WTA, Sorana a fost depasita destul de clar in primul set, desi a dat o replica mai buna decat o arata scorul.

Totusi, Carstea a gresit mult, nereusind sa controleze loviturile si oferindu-i adversarei sansa de a se impune lejer.

Setul al doilea a inceput cu o Sorana decisa sa dea o replica mai buna si asa s-a si intamplat, romanca distantandu-se la 3-0 destul de repede.

Din pacate pentru ea, Aga a revenit excelent si a castigat sase game-uri consecutive adjudecandu-si partida.

Radwanska se califica asadar in sferturile de finala de la Shenzhen, in timp ce Sorana mai are mult de munca pentru a putea face fata in duelurile cu adversarele de top.