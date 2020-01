Simona Halep s-a calificat in turul trei la Australian Open. Ceva emotii pe final de meci

Simona Halep a obtinut calificarea, joi, in turul trei de la Australian Open.

Tenismena noastra, finalista in urma cu doi ani la Melbourne, a trecut in runda a doua de britanica Harriet Dart, aflata pe locul 173 in clasamentul WTA.

6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Harriet Dart, care a durat o ora si 17 minute.

A fost prima intalnire directa intre Simona Halep si Harriet Dart si experienta tenismenei noastre s-a facut simtita inca din start.

Simona si-a adjudecat primul set fara emotii, cu 6-2, dupa numai 32 de minute de la inceputul meciului.

Setul doi a continuat in acelasi ritm, cu Simona in control total, insa sportiva noastra a avut ceva emotii pe final, cand britanica a reusit trei game-uri la rand si a avut chiar o minge de a egala la 5 si a trimite setul in prelungiri. Simona a reusit, in cele din urma, sa inchida meciul si sa avanseze in runda urmatoare.

180.000 de dolari australieni (aproximativ 110.000 de euro) si 130 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona prin calificarea in turul trei al Grand Slam-ului de la Melbourne.

In turul urmator, Simona o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Danielle Collins si Yulia Putintseva.