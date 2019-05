Nadal nu se regaseste. A pierdut a treia semifinala la rand disputata pe zgura in 2019, acasa, la Madrid

Rafael Nadal nu se regaseste deloc in acest sezon de zgura, unde pana acum nu a prins nicio finala de turneu ATP.

Nu s-a intamplat acest lucru nici la el acasa la Madrid, unde in semifinale, Rafa, fost lider mondial ATP, a fost invins de mai tanarul grec Stefanos Tsisipas, dupa un meci disputat, scor 6-4, 2-6, 6-3, la capatul a 2 ore si 36 de minute.

A fost un tenis pe muchie de cutit, in care la final, in setul decisiv, prospetimea fizica a grecului poate ca a contat mai mult.

Pentru Tsisipas a fost prima victorie in fata lui Nadal dupa 3 esecuri la rand, survenite la Barcelona, Toronto si Australian Open.

Aflat pe locul 9 mondial, grecul va da piept in marea finala de la Madrid cu Novak Djokovici, sarbul lider mondial ATP.

Acesta a trecut in careul de asi la Madrid, tot sambata, de austriacul Dominic Thiem, in doua seturi incheiate la tiebreak, scor 7-6, 7-6.

Rafa Nadal are parte de un sezon de cosmar pe zgura, suprafata sa favorita, acolo unde recunoscut deja drept cel mai mare jucator al tuturor timpurilor. El a pierdut la Barcelona tot in semifinale, dupa un meci cu Thiem, iar la Monte Carlo a fost invins in aceeasi faza de catre italianul Fabio Fognini.

Pentru crema tenisului mondial masculin urmeaza acum turneul Masters de la Roma, disputat pe complexul de la Foro Italico.

