Liga 1: Dinamo castiga cu lejeritate in fata nou-promovatei Juventus Bucuresti

Dinamo Bucuresti a debutat cu dreptul in noul sezon de Liga 1, castigand in deplasarea de la Juventus Bucuresti, scor 3-0, in etapa cu numarul 1 a sezonului 2017/2018.

Partida s-a jucat pe stadionul Ilie Oana, caci arena din Colentina nu a fost omologata pentru prima liga.

Golurile au fost marcate de Rivaldinho, Nascimento, ultimul aflat la primul meci pentru formatia din Bucuresti, dupa transferul de la CFR Cluj si Nedelcearu.

Rivaldinho a marcat superb cu o lovitura de cap la coltul scurt, dupa o centrare frumoasa de pe flancul stang a lui Salomao. Era minutul 32, iar golul doi avea sa vina peste o jumatate de ora, cand Nascimento puncta tot din pasa lui Salomao, cei doi fiind veniti in aceasta vara la Dinamo.

Oaspetii au profitat si de eliminarea lui Mihaescu, venita dupa doua galbene stupide, ultimul in minutul 53.

La ultima faza, in minutul 93, Nedelcearu a marcat simplu, dupa ce sutul lui Costache a fost respins in fata de portarul Mingote.

O victorie frumoasa pentru Dinamo, care incepe cu bine acest campionat si asteapta marele meci cu Bilbao, care va avea loc pe 27 iulie, in turul III preliminar Europa League.

Echipele de start:

Juventus (4-2-3-1): Stoian- Beta, Morariu, Benga, Stefan – Mihaescu, Lungu – Zaharia, Bajenaru, C. Petre – Mazarache.

Dinamo (4-2-3-1): Penedo – Romera, Nedelcearu, Maric, Filip – Busuladzici, Mahlangu – Hanca, Rivaldinho, Salomao – Nemec.

