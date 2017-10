Halep isi ia adio de la Turneul Campioanelor

Simona Halep a fost eliminata vineri inca din faza grupelor de la Turneul Campioanelor.

Ocupanta primului loc in clasamentul WTA a pierdut intalnirea cu Elina Svitolina si a incheiat pe ultima pozitie in Grupa Rosie a intrecerii din Singapore.

Tenismena din Ucraina, fara nicio sansa de calificare mai departe, s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-4. Simona avea nevoie de victorie pentru a accede intre primele 4 jucatoare, dupa ce Caroline Garcia o invinsese mai devreme pe Wozniacki si depindea de rezultatul meciului Simonei.

Reprezentanta noastra a inceput foarte slab meciul si, dupa numai 10 minute, era condusa cu 3-0. L-a chemat din tribune pe Darren Cahill, insa sfaturile australianului n-au reusit s-o faca sa intoarca soarta primul set, care a mers in contul tenismenei aflate pe locul 4 in ierarhia WTA.

Dezamagita de joc si parca resemnata, Simona a inceput totusi mai bine setul doi, dar a continuat sa comita multeerori nefortate si sa fie nervoasa, pierzand pentru a treia oara in fata Svitolinei in acest an, dupa finala de la Roma si in semifinale la Openul Canadei.

Infrangerea Simonei o duce pe Caroline Garcia in semifinalele Turneului Campioanelor, chiar de pe prima pozitie.

Jucatoarea din Franta, invinsa in primul meci de Simona Halep, termina pe primul loc gratie victoriei directe din meciul cu Wozniacki:

1. Caroline Garcia 2-1

2. Caroline Wozniacki 2-1

————————–

3. Elina Svitolina 1-2

4. Simona Halep 1-2

In semifinalele programate sambata, Caroline Garcia va da piept cu Venus Williams, iar Caroline Wozniacki o va intalni pe Karolina Pliskova.

Chiar daca a parasit competitia inca din faza grupelor, Simona are mari sanse sa incheie anul pe primul loc in ierarhia WTA.

Singura conditie e ca Karolina Pliskova sa nu castige Turneul Campioanelor. In cazul in care cehoaica se va impune in cele din urma la Singapore, atunci constanteanca va termina anul pe locul doi.