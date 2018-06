Cupa Mondiala 2018: Portugalia invinge Marocul cu 1-0, prin golul lui Ronaldo

Portugalia a castigat la limita, scor 1-0, partida disputata miercuri cu Maroc, la Moscova, in cadrul etapei a doua din Grupa B de la Cupa Mondiala 2018.

Cristiano Ronaldo a marcat unicul gol al partidei si a ajuns la cota 4 in clasamentul golgheterilor acestei editii a turneului final.

Campioana europeana a muncit pentru cele trei puncte si a petrecut aproape toata repriza secunda in defensiva, incercand sa apere avantajul luat inca din minutul 4.

La doar cateva zeci de secunde de la startul partidei, starul portughezilor a marcat cu capul dupa un corner executat din partea dreapta de Moutinho.

Marocanii au constientizat ca sunt pe punctul de parasi competitia inca din faza grupelor si au atacat din rasputeri, trecand in mai multe randuri pe langa gol, prin Belhanda, Ziyech si Amrabat.

Arbitrul american Mark Geiger le-a refuzat marocanilor cel putin doua lovituri de la 11 metri, la care n-a solicitat nici macar interventia video-arbitrajului.

Cu patru puncte stranse in doua meciuri, Portugalia e cu un pas in optimi. De partea cealalta, echipa Marocului are 0 puncte si doar printr-o minune ar trece de faza grupelor.

Celalalt meci din Grupa B, Spania – Iran, e programat tot miercuri, incepand cu ora 21:00.