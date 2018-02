Tudorel Toader s-a intors din Japonia ca sa spuna ca decide soarta lui Kovesi saptamana viitoare

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut joi seara primele declaratii dupa conferinta de presa sustinuta ieri de Laura Codruta Kovesi, in care sefa DNA a denuntat asaltul din ultimul an asupra Justitiei si “festivalul disperat al inculpatilor” care seara de seara spun neadevaruri la televiziuni in incercarea de a ingenunchea statul si a umili cetatenii.

In aceasta saptamana, multe voci de la varful coalitiei de guvernare i-au cerut sa o demita pe sefa DNA, in urma unor informatii facute publice de procurorul suspendat Mihaiela Iorga Moraru si fostii deputati PSD Vlad Cosma si Sebastian Ghita (toti 3 facand obiectul unor dosare DNA), la posturile de televiziune Antena3 si Romania Tv. “Tudorele, va ceva ca nu se mai poate”, este replica ce a facut titlul stirilor, data de secretarul general al PSD Codrin Stefanescu.

Toader, care de duminica s-a aflat in Japonia intr-o vizita oficiala, s-a intors de urgenta in tara la solicitarea premierului Viorica Dancila, si ea fiind una dintre persoanele care au reactionat fata de acuzatiile facute de cei 3.

Joi, toti ochii au fost atintiti asupra Ministerului Justitiei, pentru a vedea ce va face Tudorel Toader. Acesta a stat in fata jurnalistilor insa mai putin de 10 minute, si mai mult de jumatate din acest timp a vorbit despre ce a facut in Japonia.

Toader a subliniat ca, atunci cand i s-a propus sa fie ministru, a cerut asiguarari ca isi va putea pastra independenta politica si sustine ca acest lucru a fost si inca e respectat de PSD si ALDE. Apoi a repetat ca va prezenta un raport despre activitatea Parchetului General, DIICOT si DNA in plenul reunit al Parlamentului, singura informatie noua oferita fiind aceea ca joia viitoare va face publice si concluziile raportului asupra activitatii DNA.

Amintim ca miercuri Kovesi a spus ca Toader nu a cerut nicio lamurire de la DNA in ultimele scandaluri in care politicienii au atras institutia anticoruptie.