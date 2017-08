Tragedie în Madeira: Cel puţin 12 persoane au fost ucise de un stejar şi 52 sunt rănite

Cel puţin 12 persoane au murit, iar 52 au fost rănite pe insula portugheză Madeira, după ce un stejar s-a prăbuşit peste un grup de oameni care participau la un festival religios desfăşurat în oraşul Funchal, relatează site-urile The Associated Press şi RTP News.

Tragedia s-a produs în jurul orei locale 12.00 (14.00, ora României), în apropierea bisericii Senhora do Monte, aflată în regiunea Largo da Fonte din Funchal. Pompieri, poliţişti şi membri ai serviciilor de urgenţă se află la faţa locului.

Un stejar masiv s-a prăbuşit peste o zonă în care se aflau sute de persoane şi în care se vindeau lumânări. Arborele avea aproximativ 200 de ani vechime şi trebuia să fie tăiat din 2014.

Reporterul RTP News a anunţat că printre persoanele decedate se află şi doi copii. Mai mulţi oameni au fost transportaţi la spitalul Nelio Mendonca din Funchal, “cu fracturi multiple şi răni în zona capului”.

Festa da Senhora do Monte este cel mai mare festival din Madeira, fiind organizat în cinstea patronului spiritual al insulei. Anual, mii de persoane participă la evenimente, printre care şi mulţi turişti. Guvernatorul regional din Madeira, Miguel Albuquerque, îşi anunţase participarea la festival.

Aceasta sarbatoare – Senhora do Monte – este cel mai important eveniment de acest fel de pe insula. Ea are loc in perioada 14-15 august si atrage numeroase persoane la o biserica situata la periferia orasului.

Premierul portughez Antonio Costa a transmis condoleante familiilor si prietenilor victimelor.

“Transmit condoleante pentru victimele accidentului de pe (Insula) Madeira”, a scris el intr-un mesaj postat pe Twitter.

“Ma gandesc la familiile si prietenii” lor, a adaugat premierul portughez.

Costa a anuntat ca Guvernul de la Lisabona a contactat autoritatile de pe insula si le-a oferit ajutorul.

“Guvernul a furnizat ajutor medical, avand in vedere numarul mare de victime”, a spus el.