Senatorul Serban Nicolae, dupa ce a jignit o colega deputat: Imi cer scuze fata de electoratul meu

Senatorul PSD Serban Nicolae, cel care l-a jignit pe deputatul USR Cosette Chichirau miercuri in Parlament, a transmis ca isi cere scuze electoratului sau, dar in momentul in care a aparut langa el colega sa acesta a plecat din fata jurnalistilor.

“Electoratul sau a trimis-o sa ia 150 de milioane pe luna (lei vechi – n.red.), diurne ca sa ma jigneasca. Din pacate, am cedat si, imi cer scuze, am replicat. Fata de electoratul meu imi cer scuze. Sper sa nu se mai repete. Discutam un proiect de lege deosebit de important. (…) M-as fi asteptat ca discutia sa fie una serioasa, profesionala, cu argumente politice, de specialitate. Din pacate, in fata unor injurii repetate am cedat”, a spus Serban Nicolae.

Intrebat de jurnalisti cum a fost jignit de catre deputat, senatorul a evitat sa raspunda.

In acel moment, langa jurnalisti si Serban Nicolae a aparut Cosette Chichirau. “Puteti sa va cereti scuze personal. Am venit. Sunt aici”, a spus deputatul, insa, Serban Nicolae a plecat imediat.

Cosette Chichirau a declarat miercuri seara ca daca Serban Nicolae nu isi va cere scuze, vor ajunge in instanta.

Amintim ca miercuri in Parlament, in timpul votului pe legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul privind Legile Justitiei, Serban Nicolae a jignit-o pe Cosette Chichirau, numind-o “proasta”, “nesimtita” si adaugand ca “Eu am o poza in care dvs faceti sex anal”.

