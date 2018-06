Motiunea de cenzura a fost respinsa. Guvernul Dancila ramane in functie

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost respinsă de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Votul a fost secret, exprimat cu bile şi erau necesare cel puţin 233 de voturi favorabile, iar PNL, USR şi PMP au doar puţin peste 150 de parlamentari.

Moţiunea de cenzură a fost respinsă, nefiind suficiente voturi exprimate. Au fost 166 de voturi „pentru” și 4 „împotrivă”. Ar fi fost nevoie de 233 de voturi „pentru” astfel încât Guvernul Dăncilă să fie destituit.

Parlamentarii, PSD, ALDE si UDMR au parasit sala.

Motiunea de cenzura depusa de Opozitie a fost dezbatuta si supusa votului miercuri in Parlament, fara vreo sansa de reusita, mai ales dupa ce UDMR a anuntat ca nu participa la vot. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au lipsit de la sedinta care s-a desfasurat intr-o cladire la portile careia circa 3.000 de oameni au huiduit, au scandat si au cerut demisii.



In premiera, pentru jurnalisti a fost amenajat un tarc in care li s-a cerut sa stea, iar in Biroul Permanent s-a discutat modificarea intempestiva a regulamentului astfel incat deputatii care nu asculta de presedintii comisiilor sa poata fi scosi cu forta de la sedinte iar ulterior suspendati chiar si pentru 30 de zile.

In paralel cu evenimentele din Parlament, in strada au protestat cateva mii de persoane, care au huiduit si scandat lozinci impotriva Puterii, nemultumiti de guvernarea Dancila-Dragnea.