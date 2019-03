Iohannis a promulgat legea bugetului asigur\rilor sociale: Daca PSD dorea, crestea si pensiile si alocatiile. Bugetul e bun pentru prosperitatea PSD

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca a promulgat legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru ca altfel ar fi blocate platile pensiilor. Seful statului a demontat, totodata, toate acuzatiile PSD ca el ar fi responsabil de intarzierea adoptarii bugetului.

Iohannis a aratat ca Guvernul nu si-a indeplinit obligatia legata de a prezenta bugetul pana la jumatatea lunii noiembrie, iar cand intr-un final a facut totusi proiectul acesta este dezastruos pentru economie. “E un buget foarte bun pentru cresterea prosperitatii PSD”, a spus Iohannis.

Seful statului a arata ca plata pensiilor pana la finalul anului este pusa in pericol de lipsa unei mari sume de bani, si ca, daca Guvernul PSD-ALDE si-ar fi dorit cu adevarat binele romanilor, nu ar fi amanat cresterea pensiilor pana la 1 septembrie si ar fi marit deja si alocatiile pentru copii.

Iata declaratiile sefului statului:

– Romanii au tot dreptul sa stie cum stau lucrurile in realitate cu bugetul tarii.

– Desi avea obligatia legala sa finalizeze si sa trimita bugetul in Parlament pana in data de 15 noiembrie anul trecut, Guvernul PSD nu a fost in stare sa faca asta.

– A fost trimis in Parlament in februarie, cu o intarziere de 3 luni, asa ca sa nu mai tipe PSD-ul la TV ca cineva le intarzie bugetul.

– Declaratiile mincinoase si fuga de responsabilitate nu pot ascunde evidenta: PSD este unicul vinovat de situatia in care ne gasim si de faptul ca la jumatatea lunii martie nu avem buget.

– Dupa ce ca a intarziat inadmisibil de mult, Guvernul pesedist nu a fost capabil nici macar sa vina cu un buget realist, axat pe prioritatile Romaniei, ci a propus ceea ce am numit “bugetul rusinii nationale”.

– E drept ca e un buget foarte bun pentru cresterea prosperitatii PSD, dar nu a Romaniei.

– Veniturile bugetului de stat sunt supraevaluate si incerte, in timp ce cheltuielile arata o preocupare vadita pentru finantarea partidului si a clientelei sale – vorbesc, desigur, de partidul PSD -, si nu pentru asigurarea bunei functionari a statului in beneficiul cetateanului.

– Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care am retrimis bugetul in Parlament.

– Ma adresez tuturor parlamentarilor. Corectati lucrurile pana nu e prea tarziu! Faceti un buget realist pentru dezvoltarea tarii, nu pentru bunastarea PSD-ului.

– Azi e ultima zi a termenului pentru promulgarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019, desi nu stim ce va face Guvernul cu legea plafoanelor, declarata neconstitutionala de CCR. Atat de prost a lucrat PSD.

– Am decis deci sa promulg legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pensionarii nu trebuie sa sufere din nou din cauza incompetentei PSD-ului.

– Orice intarziere blocheaza acordarea unor drepturi sociale.

– Reiau solicitarea pentru Guvern si Parlament: Asigurati-va ca sumele pentru pensii sa fie prevazute in buget si finantarea acestor cheltuieli se face cu respectarea legii.

– Calculele arata ca lipsesc 1,4 miliarde de lei pentru asigurarea platii pensiilor pe 2019.

– Pensiile se puteau creste mult mai repede decat asa cum vrea PSD, de la 1 septembrie.

– Sau cu alte cuvinte, din punct de vedere legal si fara nicio interventie din pix a PSD, pensionarii ar fi avut dreptul la cresterea pensiilor mult mai devreme.

– Cum si copiii ar fi avut alocatiile majorate daca PSD ar fi dorit acest lucru.

– Guvernarea PSD a esuat iar cei care vor plati sunt, din pacate, cetatenii.

– Din cauza PSD dezvoltarea Romaniei a ramas mult in urma.

– Este culmea esecului sa nu reusesti sa aduci dezvoltare intr-o perioada in care economia creste si oportunitati exista.

– PSD a uitat un principiu de baza al democratiei: cand guvernezi o faci pentru tara, nu pentru tine. Daca nu este capabil sa respecte acest principiu, si dovedeste in fiecare zi ca nu este, sa plece de la guvernare.