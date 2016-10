Iohannis a discutat cu premierul britanic despre romanii din UK

Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, la Bruxelles, o intalnire cu premierul britanic Theresa May, primind apoi garantii de la liderul de la Londra cu privire la soarta romanilor dupa momentul Brexit.

“Am avut o intalnire bilaterala cu dna prim-ministru Theresa May, o intalnire bilaterala foarte buna, am discutat despre Brexit si am avut ocazia sa discutam si despre chestiuni bilaterale. Relatia noastra cu Marea Britanie este importanta.

Ne dorim negocieri clare, care se duc in termeni foarte corecti, fair-play, cum zic englejii, si tinand cont si de problemele care sunt importante si pentru o parte, si pentru cealalta.

(…) Am gasit mare intelegere. Doamna prim-ministru mi-a garantat ca se va implica personal ca sa nu existe astfel de incidente (care sa ii priveasca pe romani – n.red.), nici pana la Brexit, nici dupa Brexit, urmand sigur ca multe alte detalii sa fie discutate pe parcursul negocierilor care se vor purta intre Marea Britanie si UE 27″, a spus seful statului.

Iohannis a afirmat ca relatia cu Marea Britanie este foarte importanta pentru Romania, mai ales din perspectiva parteneriatului strategic dintre cele doua tari, iar cei doi oficiali au puncte de vedere similiare cu privire la parcursul Regatului Unit in perioada urmatoare.

“Doamna prim-ministru mi-a spus cum vede domnia sa procesul Brexit. Mai exact, in prima parte a anului viitor va face notificarea pe articolul 50 (privind parasirea UE – n.red.), dupa care vor incepe negocierile”, a explicat seful statului.

Presedintele a subliniat ca Romania “va negocia cu foarte mare aplomb” soarta romanilor din Marea Britanie.

“Nu ne dorim incidente, nu ne dorim ca romanii din Marea Britanie sa fie supusi unor presiuni inutile”, a completat Iohannis.