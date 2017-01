Cum reactioneaza ministrii lui Ciolos la acuzele lui Dragnea: Dorel a ajuns la guvernare si ii da cu virgula. Dorele, probleme, ma?!

Fostii ministri tehnocrati reactioneaza, dupa ce presedintele PSD si al Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, ca bugetul pe 2017 “are o gaura de zece miliarde de lei” si a amenintat ca luni ar putea forma o comisie parlamentara de ancheta.

Deputatul USR Cristian Ghinea (foto), fost ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il ironizeaza pe Liviu Dragnea.

“Dorel a ajuns la guvernare.

Dorel calculeaza sa vada cit face tot ce a promis in campanie.

Ii da cu virgula. Nu incape orice ar face.

Dorel se enerveaza si explodeaza ceva cu tehocrati, comisii de ancheta si sesiune extraordinara.

Vaaai, tremuram.: )

Dorele, probleme, ma?!”, a scris Ghinea pe reteaua sociala.

La randul sau, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a sustinut ca, desi social-democratii stiau ca nu au bani pentru promisiunile facute in campania electorala, acum dau vina pe Cabinetul Ciolos.

“1. PSD promite in campanie salarii, pensii, avioane.

2. Ciolos le spune ca nu exista bani pentru asta si ca trebuie sa fim responsabili. Pislaru (fost ministru al Muncii – n.red.) le spune si mai plastic: ‘un Nobel pentru cine face bugetu’!’.

3. PSD castiga alegerile si isi da seama ca nu are bani pentru salarii, pensii, avioane. Asa ca da vina pe Ciolos.

Logic, nu?”, a scris si Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

O reactie a venit si de la Ionel Danca, fost consilier al lui Dacian Ciolos.

“Vad agitatie mare la PSD ca au gasit o lipsa in gestiune de 10 miliarde lei. Dl Dragnea, care a reusit o performanta politica rara sa promita si cresterea salariilor si reducerea taxelor, a gasit si explicatia convenabila pentru nerealizarea acestora: dezastrul lasat de tehnocrati”, a notat Danca pe Facebook.

Acesta a subliniat ca Dragnea “face o confuzie sincera intre deficitul bugetar, care a crescut cu 2% din pib in ultima luna (asa cum se intampla in fiecare an) – dar care intr-un an electoral cu numeroase presiuni populiste a ramas sub 3% – si cheltuieli nerealizate conform prognozei bugetare construite in 2015 (ghiciti) de psd pt 2016″.

“Deci, cu PSD si dl Dragnea suntem intr-un banc prost: nu e vorba de deficit, care a fost pastrat in limite normale si nici de venituri lipsa ci de cheltuieli nerealizate conform proiectiei lor bugetare din 2015. Dar sa facem totusi o comisie de ancheta parlamentara sa vedem cata economie stiu PSD si dl Dragnea: )”, a conchis fostul consilier.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara ca “este foarte posibil” ca luni sa initieze o comisie parlamentara de ancheta in fata careia sa fie chemati fostul premier Dacian Ciolos, fostul ministru de Finante, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fiscal pentru a da explicatii in legatura cu rectificarea bugetara din noiembrie 2016.

Liderul PSD a spus ca din cauza acelei rectificari bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai putin.

“Cine a mintit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai intamplat in Romania, va trebui sa plateasca. Sa vedem si cum domnul presedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat ca aceste date sunt reale. Suntem in situatia in care bugetul Romaniei pe anul 2017 are o gaura de zece miliarde de lei pe care sigur ca o s-o acoperim, dar acesti zece miliarde de lei puteau sa se duca in alte lucruri bune pentru romani (…) Daca lucrurile se vor adeveri ne vom afla intr-o situatie fara precedent in Romania”, a mai spus Dragnea.

ziare.com