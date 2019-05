Carmen Dan ii cere demisia rectorului Academiei de Politie si anunta cine ii ia locul. Prorectorul a demisionat 

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a solicitat, vineri, demisia rectorului si prorectorului Academiei de Politie, care au fost pusi sub control judiciar de procurorii DNA in dosarul deschis dupa ce jurnalista Emilia Sercan a primit amenintari cu moartea.

“Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a luat act de masurile dispuse de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, depunere in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile fata de rectorul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza,Iacob Adrian, si prorectorul Marcoci Petrica-Mihail”, a transmis MAI.

La putin timp dupa anuntul MAI, prorectorul Petrica-Mihail Marcoci a precizat ca a demisionat deja. “Mi-am dat deja demisia, acordul de demisie a fost scris. Mi-am dat demisia acum, am avut o discutie cu doamna ministru de Interne in care mi-am exprimat regretul pentru cele intamplate, este o ancheta in curs. Nu va pot da nimic din dosar. Nu am facut niciun fel de presiuni asupra ofiterului. Aveti rabdare, veti vedea din dosar”, a spus Marcoci in fata jurnalistilor, adaugand ca nu a avut o relatie apropiata cu ofiterul care a amenintat-o pe Sercan.

De asemenea, conducerea MAI a anuntat si cine le va lua locul celor doi.

“Comanda Academiei de Politie va fi asigurata pana la imputernicirea unui nou rector si a unui nou prorector de catre prorectorul Veronica Stoica”, se arata in comunicatul MAI.

MAI adauga ca, in conformitate cu art. 2721 alin. 2 din Legea 360/2002 privind Statutul Politistului, cei doi vor fi pusi la dispozitie.

“Raportat la gravitatea faptelor pentru care sunt cercetati si la prejudiciul de imagine adus institutiei, precum si la calitatea si conduita impuse de lege pentru politisti, conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicita celor doi ofiteri sa-si prezinte cererile de demisie”, puncteaza conducerea MAI.

In comunicat se explica de ce Carmen Dan nu ii putea demite pe cei doi.

“Avand in vedere principiul autonomiei universitare, procedura demiterii de catre ministru nu este posibila in acest context, insa o decizie de eliberare din functie se poate lua prin vot de catre Senatul universitatii. O analiza a situatiei create la nivelul Academiei de Politie este asteptata si din partea Senatului universitatii”, se arata in document.

Carmen Dan condamna orice act de intimidare sau de amenintare din partea vreunui angajat al MAI si isi exprima toleranta zero fata de astfel de fapte, dupa cum se mentioneaza in comunicatul in care se precizeaza si ca ministerul a colaborat cu DNA in acest caz inca de la primirea sesizarii depuse de jurnalistul amenintat si va acorda in continuare sprijin procurorilor pentru finalizarea cazului.

Amintim ca, joi seara, rectorul si prorectorul Academiei de Politie au fost pusi sub control judiciar de procurorii DNA in dosarul deschis dupa ce jurnalista Emilia Sercan a primit amenintari cu moartea. Joi dimineata, avusesera loc mai multe perchezitii domiciliare in acest dosar.

Dosarul a fost deschis dupa ce, pe 17 aprilie, Emilia Sercan a anuntat, pe Facebook, ca a primit amenintari cu moartea.

Apoi, s-a descoperit ca persoana care a amenintat-o era chiar un ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie.

In aprilie, ofiterul a fost plasat sub control judiciar de DNA, care a preluat cazul, avand in vedere functia barbatului.

ziare.com