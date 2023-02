Primarul comunei Şcheia, reținut și plasat apoi sub control judiciar pentru abuz în serviciu

Vasile Andriciuc, aflat la al cincilea mandat de primar al comunei Şcheia, a fost reținut vineri pentru 24 de ore, fiind acuzat de abuz în serviciu. Conform procurorilor, el ar fi aprobat plata utilităților pentru Baza Sportivă multifuncțională din satul Sf. Ilie, închiriată unei societăți comerciale. Andriciuc ar fi aprobat ilegal plata a 138.763,57 lei, reprezentând contravaloarea utilităților (apă potabilă, canal, energie electrică, salubritate) pentru perioada 30.06.2016- 31.10.2022. De asemenea, primarul din Şcheia este acuzat că a aprobat modificarea prețului chiriei de la 1 euro/mp la 0,25 euro/mp pentru un cabinet stomatologic aflat într-un spațiu dintr-o școală din Şcheia. Sâmbătă, Vasile Andriciuc a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiindu-i interzis să-și exercite atribuțiile de primar în această perioadă.

Vineri, 3 februarie 2023, Vasile Andriciuc, primarul comunei Şcheia a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava , fiind acuzat de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu.

Procurorii suceveni îl acuză pe Andriciuc că, în perioada 30.06.2016 – 31.10.2022, în calitate de primar al Primăriei Comunei Şcheia și de ordonator principal de credite, cu încălcarea dispozițiilor legale, a aprobat și a plătit utilitățile pentru spațiul ce reprezintă Baza Sportivă multifuncțională din sat Sf. Ilie, str. Teilor nr. 27, comuna Şcheia, deși, printr-un contract de închiriere, încheiat de către Primăria Comunei Şcheia, prin primar și numitul S.O., în calitate de administrator al SC S.C. SRL Suceava, obligația plății utilităților revenea chiriașului, suspectul efectuând un nr. de 27 plăți către ACET S.A. Suceava și 76 plăți către EON, cu consecința prejudicierii bugetului local al Primăriei Comunei Şcheia, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea beneficiară, SC S.C. SRL Suceava, respectiv suma de 138.763,57 lei, reprezentând contravaloarea utilităților publice (apă potabilă, canal, energie electrică, salubritate) pentru perioada 30.06.2016- 31.10.2022.

– „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit”, în formă continuată (3 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 18.01.2019-04.01.2022, în calitate de primar al Comunei Şcheia, și de ordonator principal de credite, fără a fi adoptată hotărâre de consiliu local privind închirierea imobilului și, cu încălcarea dispozitiilor legale,a semnat un contract de închiriere încheiat de către Primăria comunei Şcheia prin primar, și un medic, H.V. , privind închirirea unui spațiu de 40,3 mp ce reprezintă doua (2) camere și spațiu de așteptare, situat la mansarda școlii Gimnaziale Dimitrie Păcurariu Şcheia, localitatea Şcheia, cu destinația- cabinet stomatologic pe o perioadă de doi (2) ani, un act adițional la același contract de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioada de un (1) an și un al doilea act aditional la contractul de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioadă de un (1) an și modificarea prețului chiriei de la 1 euro/mp la 0,25 euro/mp. Toate acestea ar fi prejudiciat bugetul local al Primăriei Comunei Şcheia, concomitent cu obtinerea pentru numirul H.V. a unui folos în suma de 6.653,67 lei, reprezentând contravaloarea chiriei neachitate pentru perioada 18.01.2019-31.12.2022. Pentru aceleași fapte, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit” și pentru suspectul H.V.

Sâmbătă, 4 februarie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au decis punerea în libertate și plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a primarului comunei Şcheia, Vasile Andriciuc. În această perioadă, lui Andriciuc i s-au impus mai multe restricții, printre care și aceea de a-și exercita atribuțiile de primar.

Andriciuc, cinci mandate și mai multe dosare cu mișmașuri cu terenuri și subvenții

Vasile Andriciuc (PNL) este la al cincilea mandat în fruntea Primăriei Şcheia și de-a lungul acestora a fost implicat de mai multe ori în diverse dosare sau scandaluri în care a fost acuzat de corupție. El chiar a mai fost pus sub control judiciar și în 2016, atunci fiind acuzat de DNA de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite. Este de amintit faptul că în acel an a obținut cel de-al patrulea mandat în perioada în care se afla sub măsura controlului judiciar și a fost nevoit să-și înceapă acel mandat abia după vreo patru luni de la alegerile din 2016, după ce a expirat măsura preventivă a controlului judiciar instituită față de acesta.

Procurorii DNA au pus în mișcare, în mai 2016, o acțiunea penală și au dispus luarea măsurii controlului judiciar față de Vasile Andriciuc, pentru două infracțiuni de luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite și două infracțiuni de fals intelectual, față de Luminița Rîșca, secretară a Primăriei comunei Şcheia pentru luare de mită, două infracțiuni de fals intelectual, complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la infracțiunea de luare de mită și dare de mită și pe Constantin Cucerca, ofițer de poliție judiciară în cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul de Investigații Criminale, pentru luare de mită și trafic de influență.

Potrivit DNA, Andriciuc ar fi pretins și primit mai multe tranșe de bani, pentru a-și exercita influența pe lângă consilierii locali, în vederea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local (CL) Şcheia, prin care s-a încuviințat vânzarea către denunțător a unui teren de 7,2 hectare care aparținea primăriei, informau acum mai bine de șase ani procurorii.

Într-un alt dosar, în noiembrie 2021, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului comunei Şcheia, Vasile Andriciuc, pentru complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. El mai era acuzat și de complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene și de fals intelectual. În același dosar au mai fost cercetați secretarul Primăriei Şcheia, Luminița Rîșca, consilierul primarului, Gheorghe Ionesi, două persoane fizice, tată și fiu și alte două persoane fizice, precum și firma SC Schwanensee SRL care a obținut fonduri europene prin folosirea documentelor false obținute de la primărie. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: „În perioada 2011-2014, cele patru persoane fizice (autori sau complici), ar fi depus sau ar fi ajutat la depunerea la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), a mai multor documente false (adeverințe, contracte de concesiune, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau, în mod legal, în realitate. În același context, în cursul anului 2014, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a respins o cerere de plată din cauza unor neconcordanțe constatate între suprafețele menționate în documente și cele stabilite cu ocazia controlului administrativ pe teren. O parte din acele documente ar fi fost întocmite sau puse la dispoziție de către inculpații Andriciuc Vasile, Rîșca Luminița și Ionesi Gheorghe, în calitățile menționate mai sus. Prin aceste demersuri, solicitanții ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 541.532 lei”. (O.S.)

NOTĂ: Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.