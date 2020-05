Peste 40 de dosare penale deschise indivizilor care au ieşit la plimbare cu adeverințe de salariat false

Polițiștii din filtrele rutiere au la dispoziție aplicații informatice prin care pot verifica autenticitatea adeverințelor eliberate și calitatea de angajat a persoanei care prezintă o astfel de adeverință. Potrivit ordonanțelor militare în vigoare, în situații de necesitate argumentate de activitatea lucrativă sau alte situații este permisă circulația persoanelor care pot prezenta pe lângă declarația pe proprie răspundere și o adeverință de la angajator care să certifice faptul că pesoana este angajată la unitatea respectivă. Din păcate, în ciuda recomandărilor făcute pentru respectarea ordonanțelor militare și a măsurilor dispuse pentru prevenirea infectării cu Covid19, unii cetățeni aleg să încalce legea, expunându-se riscurilor de natură medicală dar și rigorilor legislației în vigoare. Polițiștii au constatat în urma verificărilor adeverințelor prezentate peste 40 infracțiuni de fals și uz de fals, toate persoanele care au emis sau folosit astfel de documente fiind cercetate penal. Reamintim că este atrasă răspunderea penală atât pentru cel care utilizează o astfel de adeverință falsă cât și pentru persoana fizică sau juridică emitentă.

Prezentăm alăturat câteva situații înregistrate doar în ultimele zile tocmai pentru a atrage atenția asupra acestei problematici și a responsabiliza pe cei pretabili la a încălca legislația și a pune în pericol propria sănătate dar și pe a celorlalți.

La data de 01.05.2020, ora 21.45, în timp ce executa activităţi specifice în filtrul de control al traficului rutier organizat în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic generat de noul Coronavirus, pe D.N. 17 un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Biroului Rutier Suceava, a depistat pe un bărbat de 37 ani, din orașul Gura Humorului, care conducea o autoutilitară.

Cel în cauză a prezentat un înscris intitulat ,,adeverinţă angajator”, din cuprinsul căruia rezultă că este angajat al unei societăți comerciale iar deplasarea sa între domiciliu şi locul de muncă este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

S-a procedat la efectuarea de verificări, constatându-se că bărbatul nu este angajat al societății respective.

În cauză s-a întocmit dosarul de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

La 30.04.2020, în jurul orei 10.30, patrula de poliţie din cadrul BIC Suceava a identificat în stația de autobuz „Curcubeul” pe un bărbat de 29 de ani, din mun. Suceava, care a prezentat o adeverință angajator de la o societate comercială fără ca acesta să figureze ca angajat.

În ziua de 30.04.2020 în jurul orei 10.30, bărbatul se afla în stația de autobuz “Curcubeul” și a prezentat o adeverință angajator semnată și ștampilată pentru perioada 15.04.2020-31.12.2020 iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu figurează ca angajat la societatea respectivă.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiteri infracţiunilor de „falsul în înscrisuri sub semnătură privată” şi „uz de fals”.

De asemenea bărbatul de 29 de ani a fost sancţionat conform O.U.G. nr. 1/1999.

La 29.04.2020, 09.05, la filtrul instituit pe D.J. 208 A, la ieşirea din satul Luncuşoara, comuna Udeşti, spre comuna Bosanci, pentru delimitarea zonei de carantină dispusă prin Ordonanţa militară nr. 6 din 30.03.2020 şi pe fondul situaţiei de urgenţă impuse prin Decretul 195/2020 al Preşedintelui României pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, s-a procedat la verificarea unei autoutilitare care se deplasa pe direcţia Suceava-Udeşti. Cu ocazia controlului s-a constatat că autoutilitara cu care se transporta cantitatea de 12,24 mc material lemnos (cherestea tip brad şi grindă tip brad) conform avizului emis la data de 29.04.2020, era condusă de către un bărbat de 57 ani, din com. Valea Moldovei.

Pe fondul măsurilor impuse de O.M. 3/2020 şi O.M. 6/2020, pentru justificarea deplasării pe timpul situaţiei de urgenţă, bărbatul a prezentat o adeverinţă eliberată de o societate comercială cu profil material lemnos.

Procedându-se la verificari s-a constatat că bărbatul nu figurează ca angajat al societății, întocmindu-se dosar penal privind infracţiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

La 29.04.2020, ora 07.00, polițiștii SPR 9 Șcheia, în timp ce se aflau în punctul fix DJ.178A de la ieșirea din satul Mihoveni, com. Șcheia către com. Costîna, au oprit pentru control un autoturism în care fost identificate 3 persoane din com Todirești, care au prezentat adeverințe de angajator.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că unul dintre bărbați de 43 de ani nu figura ca angajat al societății emitente așa cum rezulta din adeverința de angajator.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „fals în înscrisuri sub semnătura privată”.

La 27.04.2020, orele 18.54, polițiștii SPR 8 Adâncata au fost sesizați cu privire la faptul că la punctul fix DC 59 Fetești a fost identificat în trafic un autoturism al cărui conducător a prezentat „adeverință de angajator” falsă.Din conținutul procesului-verbal de constatare reiese faptul că agenții din cadrul punctului fix au oprit la ora 18.54 pentru control un autoturism care circula pe Dc 59 Fetești și au legitimat conducătorul auto de 21 ani din com. Hânțești.

La control, acesta a prezentat o ”adeverință angajator” din care reiese faptul că este angajat în cadrul unui service auto, dar în urma verificărilor a rezultat că acesta nu figurează ca salariat al societății.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii a infracțiuni de „fals în înscrisuri sub semnătura privată”, și „uzul de fals”, cauza urmând a fi soluționată de către SPR 8 Adâncata.

La 26.04.2020, ora 11.30, doi polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Fălticeni, aflându-se în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Revoluției din municipiul Fălticeni au identificat în trafic autoturismul condus de un bărbat de 33 ani, localnic.

Conducătorul auto a prezentat un document denumit „adeverință angajator” emis de către administratorul unei societăți de taximetrie din Fălticeni. În urma verificărilor a reieșit faptul că Vîjîilă Gavril este angajat al societății abia din data de 13.04.2020, iar adeverința prezentată de acesta este întocmită în fals încă din data de din 01.04.2020. Șoferul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor OM 3/2020. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” și „uz de fals”. Pentru siguranța dumneavoastră, a celor dragi și a comunității, vă rugăm să rămâneți acasă, să limitați contactul cu alte persoane și să respectați prevederile ordonanțelor militare!