Streinu-Cercel, demis de la conducerea Comisiei stiintifice anti-COVID din Ministerul Sanatatii

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat joi că l-a demis pe Adrian Streinu Cercel de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sănătății. În locul său va fi numită Adriana Pistol, de la Institutul National de Sanatate Publica.

”Nu am putut fi de acord cu dânsul. Decizia a fost de a-l demite din Comisia științifică de la nivelul ministerului”, a spus Tătaru, făcând referire la planul lui Streinu Cercel de izolare totală a cetățenilor peste 65 de ani.

Comisiile de specialitate sunt structuri consultative care furnizează Ministerului Sănătăţii expertiza științifică necesară pentru coordonarea reţelei de asistenţă medicală.

Reamintim că Adrian Streinu-Cercel, manager de 19 ani la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a minimalizat în primă fază pericolul coronavirusului, declarând în 27 ianuarie că „focarul este un punctişor pe harta Chinei. Riscul ca virusul să ajungă în România este substanţial redus”. Recent, in presa a aparut un proiect propus de Streinu-Cercel si echipa lui, prin care cei peste 65 de ani ar fi urmat sa fie separati de familii, eventual in hoteluri, pentru inca trei luni, de indata ce restrictiile se relaxeaza, iar cei mai tineri se intorc progresiv la munca.

La inceputul crizei in Romania, el a cerut in direct, la o televiziune, imunitate în fața justiției pentru achizițiile cu prețuri umflate din timpul crizei coronavirusului: ”Să apară un cadru legislativ care să ne pună la pază de ce va veni. După ce se termină bolâșnița asta, respectiv pandemia, or sa vină alții să ne tragă de mânecă: „Dar cum ați realizat voi achizițiile?” Să vă spun mai departe la ce mă gândesc?”, a spus el la Antena 3 pe 27 martie, potrivit Nesweek.

surse: G4Media, Digi24