Imagini înfiorătoare în spitalul din Reșița. Bolnavi cu probleme psihice lăsați să agonizeze printre trupurile celor care au murit de COVID

Imagini de groaza au fost surprise in spitalul de urgenta din Resita. Bolnavii de COVID-19, majoritatea in varsta, stau dezbracati pe holurile sectiei de pneumologie, direct pe ciment. Unii dintre ei sunt chiar in agonie si in imposibilitatea de a se deplasa. Fotografiile facute chiar de un pacient au fost postate pe o retea de socializare, relateaza Ziare.com.



„Hai odata ca nu mai pot!” Este strigatul de disperare al unui pacient care, cu ultimele puteri, incearca sa cheme ajutor. Nimeni nu pare sa-l bage in seama. In imagini se vad bolnavii care stau pe jos, fara sa se poata ridica, pacienti imobilizati care incearca in zadar sa ajunga la un pahar cu apa de langa pat si cadavre lasate in salon, printre ceilalti suferinzi.

„Bolnavii sunt tratati ca niste animale. Sunt lasati pe jos, cadrele medicale nu iau in seama niciun bolnav care este acolo,” este revoltata fiica unei paciente, citata de observatornews.ro.

Mama si prietena ei au trait in spital clipe de cosmar. „Inclusiv perfuzoare trebuie sa cumperi, seringi, pansamente. In cazul in care este nevoie de operatie trebuie sa vii cu ele de acasa, se face lista,” spune aceasta.

Autoritatile se scuza insa ca n-au avut timp sa faca nimic pana acum. Managerul este in functie de numai trei luni. Alina Stancovici, managerul Spitalului de Urgenta Resita: „Intr-adevar, imaginile nu sunt dintre cele mai frumoase. Trebuie precizat ca acestea au fost surprinse pe sectia de pneumologie. Acolo unde este cladirea destinata tratarii pacientilor pozitivi”. Tot ce a putut sa faca, a fost sa ceara fonduri la cei care administreaza spitalul. „Cladirea in sine este o cladire degradata. Daca de 30 de ani nu s-aau facut investitii, va puteti da seama ce conditii ofera,” declara Alina Stancovici, Spitalul de Urgenta Resita.

Romeo Dunca, presedinte CJ Caras-Severin: „Am mostenit o situatie foarte grea, nu numai spitalul din Resita are probleme. Suntem blocati in absolut toate sectoarele. Nu sunt bani, avem datorii foarte mari”. „O mare parte din medici fac prezenta, dupa care pleaca acasa sau pleaca sa isi trateze bolnavii prin cabinetele private,” mai arata Romeo Dunca.