US Open ar putea fi mutat in acest an in California, la Indian Wells

Organizatorii de la US Open se gandesc sa mute turneul de Grand Slam de la New York in acest an.

Competitia ar putea avea loc in California, la Indian Wells, potrivit LiveTennis.

Situatia in New York este acum foarte grava si sunt sanse destul de mici ca lucrurile sa se revina in totalitate la normal pana la finalul lunii august.

In aceste conditii, mutarea turneului in California este luata in calcul de organizatori.

Indian Wells a fost primul turneu anulat in acest an din cauza situatiei actuale.