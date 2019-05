Dragnea poate face cerere de liberare conditionata dupa ce executa 2 ani si 4 luni de inchisoare

Liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare, poate fi eliberat conditionat dupa ce a executat 2/3 din pedeapsa, potrivit prevederilor Codului Penal.

Liberarea conditionata se poate acordat daca “cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani”, este prevederea din Codul Penal.

In cazul lui Dragnea, solicitarea ar putea fi facuta dupa 2 ani si 4 luni.

Munca in penitenciar, participarea la programe si activitati educationale, dar si conditiile precare de detentie i-ar putea aduce zile de castig, care ar reduce acest termen. Este vorba de cursuri de calificare, activitati sportive ori dezbateri sau recenzii de carte.

De asemenea, el poate beneficia de 20 de zile castigate daca scrie o carte.

Potrivit deciziei in cazul politicianului, Dragnea are mai multe interdictii impuse de instanta pe o periaoda de 3 ani.

Dreptul de a alege si de a fi ales in organele puterii de stat si in functii elective de stat sau obstesti;

Dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat;

Dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savirsirea infractiunii.

ziare.com