Val de percheziții, razii și rețineri în județul Suceava

Miercuri și joi au fost ”zile pline” pentru polițiștii suceveni dar și pentru infractorii de toate felurile propășiți prin județul Suceava. Mai multe acțiuni de amploare, unele coordonate de IPJ Suceava, altele de structuri ale poliției din alte județe au avut loc în aceste zile. Miercuri, în urma unei acțiuni a IPJ Suceava în Șcheia și cartierele Burdujeni și Ițcani, acțiune la care au participat 60 de polițiști și 8 jandarmi și au fost utilizate 28 de autospeciale, trei persoane au fost reținute și au fost aplicate peste 100 de amenzi. 10 case ale unor hoți de curent din Şcheia au fost deconectate de la energie electrică.

Ieri, polițiștii din Botoșani au efectuat 11 percheziții la locuințele unor suceveni suspectați că au furat șapte kilometri de cablu de comunicații din județul vecin. Cinci bărbați au fost reținuți. În perioada ianuarie-decembrie 2020, persoanele implicate ar fi sustras peste 7.000 de metri de cablu de teleco­municații, generând un prejudiciu de peste 276.000 lei. La percheziții au fost ridicate mașini folosite la comiterea faptelor, scule de tăiat cabluri, scări telescopice, resturi de cablu, dispozitive pentru îndepărtat izolația, Toți cei cinci reținuți sunt din județul Suceava, băr­bați cu vârste cuprinse între 33 și 49 de ani.

Miercuri, numeroase forțe ale MAI au efectuat 221 de percheziții în București și în 34 de județe, printre care și Suceava, la o grupare bănuită că ar fi falsificat diplome de studii și certificate de calificare profesională, pe care le-ar fi vândut. Anchetatorii au găsit peste 300 de astfel de documente.

Joi, 190 de percheziții au avut loc în București și în 17 județe printre care si Suceava, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice, într-un dosar de evaziune fiscală, abuz în serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri. Conform unor surse judiciare, au fost vizate mai multe spitale și aproximativ 50 de cabinete medicale individuale și entități a căror activitate generează deseuri medicale. Totodată, ancheta vizează și achiziții publice de materiale sanitare din perioada stării de urgență.

Citiți mai jos un amplu material în care vă prezentăm detalii despre aceste acțiuni.

Razii ample în Șcheia, Ițcani și Burdujeni

Poliția Municipiului Suceava a organizat în data de 3 martie 2021 o acțiune cu efective mărite pe raza comunei Şcheia și in cartierele sucevene Burdujeni și Ițcani. În acțiune au fost angrenați lucrători din cadrul Poliției Municipiului Suceava și structurile subordonate sprijiniți de 2 grupe de luptători din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Acțiuni Speciale precum și o grupă de jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava. De asemenea în vederea identificării persoanelor care comit furturi de energie electrică, precum și a celor care folosesc/au executat instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare combaterii problematicii furturilor de energie electrică, au fost angrenate și 6 echipe Delgaz Grid.

Pe parcursul acțiunii au fost puse în executare mai multe mandate de aducere față de persoane care sunt cercetate în dosare penale instrumentate la nivelul SPR 9 Şcheia cu spijinul I.P.J. Suceava – Serviciul de Acțiuni Speciale și I.J.J. Suceava.

Dispozitivul de acțiune a fost concentrat pe raza satului Şcheia cât și pe principalele artere de circulație din localitate, dar și în cartierele sucevene Burdujeni și Ițcani.

La acțiune au participat 60 de polițiști și 8 jandarmi și au fost utilizate 28 de autospeciale. În cadrul acțiunii au fost legitimate 364 persoane, au fost verificate 47 de obiective și au fost controlați 217 de conducători auto. Au fost aplicate 115 sancțiuni contravenționale în valoare de 50.255 lei. Au fost constatate în flagrant 3 infracțiuni. Totodată, au fost reținute 4 permise de conducere și 6 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost verificate privind respectarea normelor prevăzute de legea 123/2012 (energie electrică) 32 de imobile, în 10 situații procedându-se la deconectarea de la rețeaua electrică.

Astfel, in data 03.03.2021, ora 08,00 în baza planului de razie întocmit la nivelul Poliției Mun. Suceava, s-a acționat pe raza comunei Scheia, jud. Suceava în echipe constituite din lucratori din cadrul Poliției mun. Suceava, luptători SAS și inspectori din cadrul Delgaz Grid, iar în urma controlului efectuat la locuința unei familii din com/sat Şcheia, str. Aeroportului, au fost constatate următoarele:

permis accesul în locuință, unde în prezența inspectorilor Delgaz Grid, s-a constatat faptul că pe peretele din exteriorul locuinței, firida de branșament de tip FB-1 este fără capac și nesigilată, iar în interiorul acesteia pe plăcuțele de contact ale branșamentului se observă urme de arc electric ca urmare a unei intervenții neautorizate. În interiorul locuintei s-a constatat că contorul electric nu are sigiliu la capacul de borne, una din plombele metrologice lipsește, iar montajul la blocul de borne este inversat, conductoarele de fază fiind puse în locul celor de nul și invers. De asemenea Inspectorii Delgaz au constatat că în baza de date apartinand SC.Delgaz grid, locul de consum are contractul reziliat din anul 2017 și energia electrică consumată la acest loc de consum nu este facturată. Referitor la cele constatate, proprietara a declarat faptul că imobilul este cumpărat de aproximativ 7 ani de zile, iar pentru energia electrică a avut contract bunica sa, recunoscand faptul că cei 7000 de kw de pe contor este consumul de energie realizat de către ea, dar nu are cunostință despre situația contorului și a firidei, intrucat așa ar fi cumpărat imobilul. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de “furt” și ”folosirea de instalații clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei livrate”,. De asemenea ca urmare a constatărilor efectuate s-a luat măsura deconectării curentului electric în total la 10 imobile.

În cadrul raziei organizate la nivelul Poliției Municipiului Suceava la data de 03.03.2021, lucrătorii SPR 9 Şcheia au continuat administrarea probatoriului și au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un localnic pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe pconstând în aceea că la data de 02.03.2021, în jurul orei 23.27, bărbatul care avea suspendat dreptul de conducere și se afla sub influența băuturilor alcoolice a condus autoturismul pe DN17-str.Humorului din comuna/sat Şcheia, jud. Suceava, fiind depistat în flagrant de către lucrătorii de poliție, iar în urma analizării probelor biologice de sânge recoltate a rezultat că avea o alcoolemie de 1,40 g0/00 alcool pur în sânge la ora 00.20, respectiv o alcoolemie de 1,23 g0/00 alcool pur în sânge la ora 01.20.

În baza mandatului de aducere emis de lucrătorii SPR 9 Şcheia, suspectul a fost condus la sediul secției și a fost audiat în prezența unui avocat din oficiu, iar prin ordonanța din 03.03.2021, ora 18.00, s-a dispus reținerea acestuia pe o durată de 24 ore, începând de la 03.03.2021, ora 18.00 până la 04.03.2021, ora 18.00, după care a fost depus la CRAP din cadrul IPJ Suceava.

Poliția Suceava – Biroul Rutier în continuarea cercetărilor efectuate, privind săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe comise de către un bărbat din comuna Şcheia, prin ordonanța din data de 03.03.2021, s-a dispus reținerea acestuia și introducerea în Centrul de Reținere și Arest Preventin – Suceava, pe o perioadă de 24 ore, de la data de 03.03.2021 ora 1755 – până la data de 04.03.2021 ora 1755. Cercetările sunt continuate de către lucrători din cadrul Poliției mun. Suceava – Biroul Rutier, urmând ca dosarul penal să fie înaintat către unitatea de parchet competentă cu soluție procedurală.

In data de 03.03.2021, ora 16.35, Tribunalul Suceava a transmis mandatul de executare a pedepsei închisorii privind pe un bărbat de 36 de ani domiciliat în sat/com. Ciprian Porumbescu, care a locuit însă fără forme legale în comuna Şcheia, condamnat la pedeapsa 3 ani și 4 luni de închisoare pentru infracțiunea de tentativă de omor. Având în vedere cele sesizate s-a format o echipă operativă din 2 lucrători din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Şcheia, ocazie cu care a fost identificat și condus la sediul Secției 9 Poliție Rurală Şcheia.

11 percheziții la locuințele unor suceveni suspectați că au furat șapte kilometri de cablu de comunicații din Botoșani. Cinci bărbați au fost reținuți

Polițiștii din Botoșani au efectuat, joi, 13 percheziții în județele Botoșani și Suceava la locuințele unor persoane suspectate că ar fi furat peste șapte kilometri de cablu de telecomunicații, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu.

Potrivit sursei citate, 11 dintre percheziții au avut loc pe raza județului Suceava și două pe teritoriul județului Botoșani. La finalul perchezițiilor, șase persoane au fost la audieri, iar cinci dintre ele au fost reținute pentru 24 de ore sub acuzația de furt calificat. Cei cinci bărbați bănuiți de comiterea faptelor au vârstele cuprinse între 33 și 49 de ani și sunt din județul Suceava.



„Cu ocazia perchezițiilor la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă constând în autovehicule folosite la comiterea faptelor, scule de tăiat cabluri, scări telescopice, resturi de cablu, dispozitive pentru îndepărtat izolația. De asemenea, șase persoane bănuite de comiterea faptelor au fost conduse la sediul poliție în baza unor mandate de aducere, iar ulterior față de cinci dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada ianuarie-decembrie 2020, persoanele implicate ar fi sustras peste 7.000 de metri de cablu de telecomunicații din localități de pe raza județului Botoșani, generând un prejudiciu de peste 276.000 lei.

190 de percheziții în Suceava, București și în alte 16 județe, la spitale și la zeci de cabinete pentru modul în care au gestionat deșeurile medicale

Conform Poliției Române, ieri dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș au pus în aplicare 190 de mandate de percheziție domiciliară, în 17 județe și în București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice. Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, abuz în serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, iar perchezițiile au loc în București și în județele Mureș, Botoșani, Iași, Suceava, Alba, Arad, Bacău, Bihor, Caraș Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Prahova, Sibiu, Teleorman și Vaslui.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018-2020, o societate comercială din județul Mureș, având ca obiect de activitate preluarea deșeurilor și predarea lor către incineratoare autorizate, cu activitate în 17 județe, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile relațiile comerciale stabilite.

De asemenea, pentru a evita costurile privind incinerarea legală și înregistrarea în contabilitate a facturilor de prestări servicii, firma ar fi evacuat în natură deșeurile preluate.

În activități ar fi fost angrenate unități medicale și societăți cu profil medical, ale căror evidențe ar fi fost trunchiate, astfel încât agentul economic în cauză s-ar fi sustras de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, mai spun reprezentanții Poliției Române.

Totodată, ancheta vizează și aspecte privind achiziții publice de materiale sanitare din perioada stării de urgență.

Prejudiciul cauzat bugetului statului este estimat, până în acest moment, la 380.000 de lei.

La finalul perchezițiilor ar urma să fie puse în aplicare 5 mandate de aducere.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că ar fi implicate spitale de stat, private, cabinete medicale și unități cu profil medical. Între acestea, spitalele din Târnăveni, Mediaș, Săveni, Darabani, Ştefănești, Dorohoi și alte aproximativ 50 de cabinete medicale individuale.

Percheziții în județul Suceava și alte 34 de județe într-un dosar de falsificare de diplome și atestate

Peste 200 de percheziții au avut loc în București și în 34 de județe, printre care și Suceava, la o grupare care ar fi falsificat și vândut diplome de studii și certificate de calificare profesională. Anchetatorii au descoperit 346 de astfel de documente falsificate. Conform unor surse judiciare, atestatele profesionale erau vândute cu 500 de lei, iar prețul pentru diplome de studii variau între 4.000 și 8.000 de lei.

Perchezițiile au fost făcute în București și în județele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caransebes, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vrancea.

Conform Poliției Române, polițiștii de la transporturi, cu sprijinul altor forțe din MAI, sub supravegherea Parchetului Curții de Apel Constanța, au făcut miercuri 221 de percheziții în 34 de județe și în București, la o grupare bănuită că ar fi falsificat diplome de studii și certificate de calificare profesională, pe care le-ar fi vândut. Anchetatorii au găsit peste 300 de astfel de documente.

Dosarul penal este instrumentat de Parchetul Curții de Apel Constanța, pentru infracțiunile de contituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și fals material în înscrisuri oficiale.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane s-ar fi organizat într-o grupare, care ar fi falsificat, prin contrafacere, diplome de studii și certificate de calificare profesională, pe care le-ar fi comercializat.

Conform unor surse judiciare, citate de HotNews, atestatele profesionale erau vândute cu 500 de lei, iar prețul pentru diplome de studii variau între 4.000 și 8.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite 346 de înscrisuri, reprezentând diplome de studii, certificate de absolvire, certificate de calificare profesională, suplimente, foi matricole, traduceri legalizate, licențe de pescuit, autorizații de pescuit calcan și atestate, toate falsificate. De asemenea, au fost găsite la percheziții un revolver și 59 de cartușe cu bile metalice, deținut ilegal. (O.S.)