Tensiuni la Spitalul Judetean. Medic: Nu poate să vină armata să se comporte așa, nu suntem în cazarmă. Dar în acelaşi timp, să fie clar, spitalul din Suceava fără armată era mort

Situaţia de la Spitalul Judetean, manageriata in aceasta perioada de o echipa de medici militari, se contureaza a fi una tensionata. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vorbit duminica despre un focar scăpat de sub control. Iar generalul Paul Oprea, aflat la Suceava, i-a numit, intr-o declaratie acordata Pro TV, pe medicii din spital “niste rasfatati”. Pe de alta parte, sunt medici suceveni care spun că e foarte dificil să comunice cu armata. Am adunat marturiile si nemultumirile unor medici care lucreaza acum in conditii foarte dificile si neobisnuite.

Iata ce a declarat un medic de la Spitalul Județean pentru Digi24:

“Lumea este foarte speriată. Noi trebuie să înţelegem şi contextul în care acei oameni au trăit, la ce ni s-a întâmplat nouă de-a lungul timpului, de când a început nenorocirea asta.

Tocmai asta e problema că noi, sindicatul nostru al medicilor, de fapt sindicat e aşa, un nume, e un grup al medicilor din Spitalul Suceava, da, suntem toţi medicii acolo în acel grup şi eu îi reprezint, acel grup a făcut de pe data de 13 martie demers că nu sunt echipamente. Urlam, nu aveam circuite.

Nu a fost niciun fel de procedură, niciun fel de instruire, niciun fel de echipament de protecţie profesionalizat, să spună ce să porţi şi cât porţi.

Marea majoritate a medicilor au sesizat problemele. Noi nu suntem nici şefi de secţie, n-am fost nici în comitetul de criză, am fost sindicat care am avertizat de pe data de 13 martie şi voi face public acel document în care am cerut ce-am cerut. Se vede clar, cerem materiale de protecţie. N-am avut nimic.

Pe 10 martie eu mi-am dat seama că există o transmitere comunitară. Lumea tuşea, era febrilă, era ceva ireal ce se întâmplă.

Managerul niciodată nu răspundea, el le ştia pe toate, el era medicul suprem. Noi nu avem un răspuns oficial, cu toate că documentul este cu număr de înregistrare, depus la secretariatul spitalului. Ca şi cum nu ar fi existat. Întotdeauna comunicarea noastră din nefericire aşa a decurs.

A fost o relaţie tensionată determinată de atitudinea asta a managerului.

În haosul de la Suceava cred că nu se putea altfel, fără armată. Numai că acum sunt nişte veşti din interior care nu-mi plac.

Nu se putea fără armată la Suceava. Haosul era prea mare. Dar nu poate să vină armata să se comporte cu nişte civili, care nu au făcut o zi de armată în viaţa lor… Sunt femei cu copii mici acasă, oamenii nu pot înţelege de la o zi la alta că suntem în cazarmă, că trebuie să spunem hei rup şi cu trompeta şi cu TAB-ul mergem la serviciu. Şocul psihic pentru ei este foarte mare.

Eu personal ştiu prin ce am trecut. Deci, un pic de mănuşi. Plus, cum să învinovăţeşti tu medicii când noi urlam că nu avem echipamente, că nu nu ştim să ne îmbrăcăm. Avem nevoie de armată, asta e clar, nu se poate fără, dar vreau să-i simţim lângă noi, să lucrăm împreună.

Oamenii trebuiau recuperaţi psihic şi încurajaţi şi sprijiniţi orice ar fi. Sunt 25% dintre cadrele medicale care au rămas, vă daţi seama. Eu sunt frustrată, sunt pe un pat de spital, îmi vine să mănânc pereţii că sunt aici şi nu sunt acolo cu ei. Nu fuge nimeni de muncă, nu fuge nimeni cu demisia în mână şi nu face nimeni figuri, nu-i nimeni nebun, dar suntem speriaţi, panicaţi.

Expresia pe care o aud: doamna doctor, mă sună şi asistente şi medici, aici este iadul sau a venit sfârşitul lumii. Oamenii ăia trăiesc nişte lucruri deosebit de intense.

Armata, sigur că e învăţată altfel, dar noi nu ştim altfel. Dar în acelaşi timp, să fie clar, spitalul din Suceava fără armată era mort”.

Medicii suceveni consideră o nedreptate si cazarea forțată în căminele USV si consideră că le sunt încălcate drepturi elementare la sănătate. ”Obligația de a ne carantina în cămin este o încălcare a dreptului meu la sănătate. Dacă eu sunt negativă, nu mă poți pune cu cineva declarat negativ, deși a fost testat pozitiv inițial, având în vedere că persoana e contagioasă până la 30 de zile”, a explicat o doctoriță pe o rețea de socializare, completând că ”dacă situația asta mai continuă, înainte să ne prăbușim fizic, ne vom prăbuși psihic. Este o presiune enormă și nu suntem ajutați de nicio parte”.

Medicul chirurg Mircea Dinu Bordiniuc a explicat pe Facebook că nu este tocmai legal ce se întâmplă, mai ales că prevederile Ordinului 503 din 26 martie precizează ”cazurile ușoare se pot externa mai rapid sau chiar îngriji la domiciliu cu următoarele recomandări: cameră individuală, purtarea măștii, mănâncă singur, igiena mâinilor, nu iese din casă pentru a proteja membrii familiei și comunitatea”. ”Nu sunt de acord cu măsura cazării forțate în căminele Universității. Consider că fiecare persoană are dreptul să aleagă unde să rămână cazat, dacă are condiții de izolare la domiciliu, nu în camere de cămin cu spații comune”, a scris medicul sucevean Bordiniuc pe o rețea de socializare.

Personalul medical aflat în izolare a fost chemat pentru retestare, iar cei cu rezultat negativ vor fi cazați în căminele USV, fără a mai putea pleca la domiciliu. (O.S.)