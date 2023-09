Flutur cere ajutorul sucevenilor din Diaspora pentru recuperarea destinațiilor de zbor pierdute după decizia Wizz Air: „Ați mai făcut asta cu succes în 2016”

După ce săptămâna trecută Wizz Air a anunțat închiderea bazei sale operaționale de la Suceava și anularea zborurilor pe șase rute externe, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a adresat joi, 14 septembrie o scrisoare deschisă sucevenilor care trăiesc și muncesc în afara țării, care sunt afectați direct de decizia operatorului aerian.

Flutur amintește în scrisoarea sa către Diaspora despre faptul că zilele trecute a făcut demersuri pentru a găsi alte soluții pentru destinațiile de zbor pierdute de suceveni și trece apoi în revistă toate acțiunile administrației județului Suceava de dezvoltare a infrastructurii aeroportului. Dintre acestea, cea mai importantă este garanția ROMATSA că până la sfârșitul anului 2023 Aeroportul Salcea va fi dotat cu echipamente care să permită aterizarea aeronavelor pe timp de ceaţă, cu vizibilitate de până la 100 de metri, CAT III.

Președintele CJ le cere sucevenilor din Diaspora să se organizeze și să trimită companiilor din domeniul aviatic scrisori fundamentate, care să demonstreze interesul pentru anumite destinații, ca o garanție că rutele dorite vor avea solicitări suficiente încât să fie și viabile financiar.

Iată textul integral al scrisorii:

„Chiar dacă decizia companiei Wizz Air de a închide baza aeriană de la Suceava şi de a renunţa la unele destinaţii externe de pe Aeroportul “Ştefan cel Mare” ne întristează profund, suntem hotărâţi să continuăm eforturile de a identifica alternative.

Am luat deja legătura cu alte companii şi am programat întâlniri pentru a găsi soluţii de păstrare a destinaţiilor existente şi de a deschide noi rute de la Suceava. Obligaţia administraţiei judeţene este de a dezvolta infrastructura şi acţionăm în acest sens. În următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Suceava vom aproba un proiect pentru construirea celui de-al treilea terminal. De asemenea, am început procedura de extindere a platformei pentru gararea avioanelor, cu 5 locuri de parcare pentru aeronave de mare capacitate. O altă investiţie de dezvoltare a Aeroportului Suceava, din fonduri europene, în valoare de 13 milioane de euro, se referă la mărirea gradului de securitate, prin realizarea unui gard inteligent, a unui drum perimetral asfaltat şi a unei clădiri de securitate, dotată cu echipament de ultimă generaţie. Avem garanţia ROMATSA, unitate aflată în subordinea Ministerului Transportului, că până la sfârşitul anului, va dota aeroportul cu echipamente care să permită aterizarea aeronavelor pe timp de ceaţă, cu vizibilitate de până la 100 de metri, respectiv de la categoria a II-a, cât este în prezent (la fel ca aeroporturile laşi şi Bacău), la categoria a III-a.

Totuşi, suntem conştienţi că eforturile administraţiei judeţene nu sunt suficiente, că această industrie a transportului aerian funcţionează după mecanisme dictate, în primul rând, de regulile pieţei, respectiv a cererii şi a ofertei. Din acest motiv, mă adresez şi dumneavoastră, sucevenilor din Diaspora, să veniţi alături de noi în acest demers, să vă organizaţi şi să vă adresaţi principalelor companii din domeniu cu scrisori, fundamentate cu cifre exacte privind numărul persoanelor interesate de anumite destinaţii, pentru ca aceste companii să aibă dovada existenţei unor solicitări certe. Aţi mai făcut asta, cu succes, în anul 2016, când acţiunea realizată de grupul sucevenilor din Londra, a contribuit, cu siguranţă, la decizia operatorului aerian de a opera pe Aeroportul “Ştefan cel Mare” din Suceava. Ştim cu toţii care a fost evoluţia zborurilor şi a numărului de pasageri din 2016 şi până în 2023, respectiv de la 3 curse externe şi 40.000 de pasageri, la 18 destinaţii externe şi 800.000 de pasageri.

Urmare a informaţiilor apărute în presă în ultimele zile, legate de decizia companiei Wizz Air, am primit mesaje de la mulţi suceveni din Diaspora, care doresc să se organizeze şi să acţioneze în această direcţie, motiv pentru care vă trimit această scrisoare deschisă, cu acest îndemn de implicare, de a face echipă în acest demers comun. Îmi exprim încrederea că, împreună cu dumneavoastră şi cu toţi ceilalţi colaboratori interni şi externi ai judeţului Suceava, vom convinge operatorii aerieni să deschidă/redeschidă linii de zbor din Suceava spre destinaţii europene importante şi de interes pentru noi toţi

Cu stimă și aleasă prețuire,

Președinte, Gheorghe Flutur”.