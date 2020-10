Școala online: Blamată de părinți, preferată de unii profesori, oroarea elevilor din clasele mici și bucuria liceenilor

Preșcolarii, cei mai mici dintre ”beneficiarii” cursurilor online, sunt total privați de socializarea pe care o presupune grădinița, joaca prin învățare și deprinderea unor abilități și comportamente pe care mulți dintre părinți nu au timpul necesar, capacitatea sau chiar voința de a le pune în practică acasă. Mulți dintre părinții elevilor din clasele primare povestesc cu supărare că aceștia nu agreează deloc lecțiile online, în fața tabletei sau a telefonului, pe motiv că este epuizant, se pierde mai mult timp și mai multă energie de ambele părți ale ecranului și calitatea actului educațional nu poate fi egalată cu cea din clasă. Liceenii, prin specificul vârstei, consideră că școala online e un pas spre modernitate, e mai ușoară sau, cel puțin, nu fug de ea, cum fac colegii mai tineri. Plus că e mai ușor să tragi chiulul din fața ecranului decât din băncile școlii. După cum au informat inspectorii școlari, sunt cadre didactice care s-au adaptat poate prea bine la școala online, chiar o preferă, pentru că deja au învățat cum să fenteze sistemul, să absenteze sau să facă rabat la calitate.

Unitățile de învățământ din județ s-au înroșit pe rând, pe sărite, împreună sau separat, de la începerea anului școlar, iar elevii s-au văzut nevoiți să facă orele online. Unele au trecut în scenariul roșu din cauza unui număr mai mare de trei cazuri de COVID depistate în rândul personalului școlii sau al elevilor, altele efectiv au căzut ”victime” ale depășirii indicelui de trei persoane infectate la mia de locuitori. Sunt încă destul de multe grădinițe, școli și licee care și-au desfășurat activitatea așa cum și-au programat-o înaintea începerii anului școlar, fără astfel de întreruperi sau schimbări bruște de program, în localitățile sau, mai bine zis, satele unde COVID-ul nu și-a făcut de cap. Totuși, dacă e să dăm crezare preconizărilor vehiculate din ce în ce mai des în spațiul public, mult nu mai e până la trecerea în online a tuturor unităților de învățământ.

Până una-alta, pentru a înțelege modul în care se desfășoară școala online, vă vom prezenta experiențele elevilor, preșcolarilor, profesorilor și ale părinților. Așa cum fiecare poveste are mai multe versiuni sau orice fir epic diferă în funcție de povestitor, și experiența școlii online este resimțită diferit, în funcție de persoana la care ne raportăm.

Preșcolarii, cei mai mici dintre ”beneficiarii” cursurilor online, sunt total privați de socializarea pe care o presupune grădinița, joaca prin învățare și deprinderea unor abilități și comportamente pe care mulți dintre părinți nu au timpul necesar, capacitatea sau chiar voința de a le pune în practică acasă. ”Grădinița de acasă este epuizantă pentru mine personal. Primim un val de indicații din partea educatoarei, multe din ele într-un limbaj specific lor. Avem foarte multe teme practice, pentru că la grădiniță pe asta se axează, iar uneori mi se pare că nouă, părinților ne dau mai multe de făcut decât ar fi făcut educatoarea cu copiii în clasă. Îmi place să lucrez cu copilul meu și văd că îi place și ei, dar e obositor, mai ales că fiecare dintre noi avem și propriul program, iar temele alea ne iau foarte mult timp”, a povestit Loredana M., mama unei fetițe de grupă mijlocie.

Tableta – din obiectul favorit al elevilor a devenit ”un rău necesar”

Cei mai ”afectați” de absența mersului zilnic la școală, de desfășurarea cursurilor în mod normal, în sălile de clasă, sunt elevii din clasele primare. Mulți dintre părinți povestesc cu supărare că elevii nu agreează deloc lecțiile online, în fața tabletei sau a telefonului, pe motiv că este epuizant, se pierde mai mult timp și mai multă energie de ambele părți ale ecranului și calitatea actului educațional nu poate fi egalată cu cea din clasă. ”Eu aș prefera să ne dea efectiv tematica zilei și să ne lase pe noi să ne descurcăm cu copilul acasă, în timpul liber pe care îl avem, dacă e musai să facem lecțiile online. Fetița mea iese cu ochii roșii și privirea în ceață după lecțiile în fața tabletei și mi se plânge că o doare capul de la gălăgia pe care o fac cei câțiva colegi care nu înțeleg că trebuie să țină microfoanele închise și să asculte ce zice doamna învățătoare. Ca și timp, pierd minim o jumătate de oră doar din cauză că unii nu reușesc să se logheze, alții nu aud și trebuie să se repete de multe ori informația, ori se mai blochează aplicația. Este un coșmar. Fiica mea, înainte să fie nevoită să facă lecții online, îmi cerea tableta în fiecare zi să se joace, dar a ajuns să urască tableta și să nu o mai folosească decât strict pentru școală”, ne-a spus tatăl unei eleve de clasa a II-a din municipiul Suceava.

Sunt elevi din clasele mici care efectiv plâng pentru că nu mai vor școală online, că vor în sala de clasă, cu colegii și doamna învățătoare, pentru că e greu să înțeleagă ceva din cele predate în fața tabletei sau a telefonului, că sunt distrași de atât de multe fețe în mișcare și câte altele. Cei de gimnaziu sunt ceva mai responsabili, conștientizează că regulile trebuie respectate și se conformează. Dar, dacă ar fi să aibă posibilitatea să aleagă, clar ar opta pentru școala la școală, nu acasă. ”Sincer, e fain și să stăm acasă, dar dacă tot avem program fix, facem lecții și avem și teme, eu aș prefera să fim zilnic la ore. Măcar așa mai socializăm, apucăm să vorbim și să ne vedem. E școală. De acasă e greu pentru că ba țipă sora mai mică și nu mai auzi ce zice profesorul, ba se bagă mama în seamă să vadă ce facem și cum facem la ore online, ba merge greu netul și mai pierzi din predare”, este de părere Bianca, o elevă în clasa a VI-a la Școala Generală nr. 1 Suceava.

Pentru liceeni, e mai ușor să chiulească din fața tabletei decât din băncile școlii

Liceenii, prin specificul vârstei, consideră că școala online e un pas spre modernitate, e mai ușoară sau, cel puțin, nu fug de ea, cum fac colegii mai tineri. Plus că e mai ușor să tragi chiulul din fața ecranului decât din băncile școlii. ”Eu prima lună de școală nici nu am fost în țară. Am fost plecat la frații mei în Belgia. Știam că se va face online, aveam acolo tabletă, așa că m-am descurcat. Mie îmi place ideea de cursuri online pentru că nu stau profesorii cu ochii pe mine, e mai simplu așa”, ne-a spus Dănuț, elev în clasa a XI-a. Pe de altă parte, bobocii suferă pentru că nu pot savura experiența liceului, așa cum au auzit-o povestită de prietenii mai mari, fiind nevoiți să se limiteze la activitatea didactică desfășurată online. Maria, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, este foarte dezamăgită de situație, dar speră că până se încheie anul școlar va apuca să petreacă măcar o lună întreagă în compania colegilor și a profesorilor ei, să ajungă să se cunoască și chiar să lege prietenii. ”Eu am muncit foarte mult în gimnaziu și, în special, în clasa a VIII-a. Am făcut acele două luni școală online la modul foarte serios, chiar și orele de sport le făceam cu profesorul în fața calculatorului. Am ajuns la un liceu foarte bun, a doua mea opțiune, și acum nu mă pot bucura de viața de boboc. Am auzit de la verișoarele mele mai mari cât e de frumos să îți faci noi prieteni, să petreci timpul cu ei, să ieși în oraș și altele. E trist pentru mine să nu mă pot bucura de asta, pentru că e o experiență unică în viață, mai ales că eu sunt de la țară și nu am petrecut la oraș o zi întreagă niciodată în viața mea”, povestește plină de regrete Maria.

Unii profesori preferă online-ul pentru că pot să tragă chiulul sau să facă rabat la calitate

Profesorii, educatoarele, învățătoarele, cu toții sunt încurcați de situația epidemiologică actuală, care le-a dat peste cap tot ce știau ei că trebuie să facă ”la catedră”. Au fost nevoiți, mulți dintre ei, să învețe să folosească tehnologii noi, aplicații și platforme, să-și adapteze stilul de predare și să-și organizeze altfel orele, atât cele din clasă, cât și cele din online. Timpul liber li s-a redus, orarul e dat peste cap, unii muncesc în plus și nici măcar nu sunt plătiți pentru asta, iar alții se pare că preferă școala online din simplul motiv că e mai comod să stea acasă decât să facă naveta, dar și pentru că, până acum, nimeni nu le putea verifica modul în care își desfășurau lecțiile predate prin intermediul tehnologiei, de la distanță.

După cum au informat inspectorii școlari, sunt cadre didactice care s-au adaptat prea bine la școala online, chiar o preferă, pentru că deja au învățat cum să fenteze sistemul, să tragă chiulul sau să facă rabat la calitate. O primă măsură, în cazul acestora, este organizarea inspecțiilor online, anunțate de IȘJ Suceava pentru perioada imediat următoare, acum că Ministerul Educației a oferit minimul de indicații privind modul în care inspectorii pot verifica activitatea didactică a cadrelor din timpul lecțiilor online.

Atât inspectorul școlar general Grigore Bocanci, cât și inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu au remarcat că unii se grăbesc, din nu se știe exact ce motive, să treacă activitatea în online, deși o astfel de măsură nu se justifică și îi afectează pe elevi. Remarca făcea referire la școlile din Salcea, care începuseră anul școlar în scenariul roșu, deși aveau un singur cadru didactic depistat pozitiv cu COVID. Atunci, șase unități de învățământ au desfășurat cursurile online, vreme de două săptămâni, până au venit rezultatele negative ale cadrelor didactice în urma testării pentru depistarea virusului SARS-Cov 2. A doua situație, mai recentă, este a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, care a luat decizia trecerii la scenariul roșu de funcționare începând de miercuri, 28 octombrie, deși avea înregistrat un singur caz de COVID în ultimele 14 zile. Potrivit DSP Suceava, instituția nu primise nicio cerere din partea conducerii colegiului cu privire la schimbarea scenariului în roșu, iar anunțul de pe site-ul unității de învățământ nu specifica motivul pentru care s-a luat această decizie, ci doar că informații suplimentare pot obține atât elevii, cât și profesorii de la diriginți sau conducerea școlii. IȘJ a confirmat cele presupuse de inspectorii sanitari, și anume că reprezentanții colegiului s-au grăbit să treacă cursurile în mediul online, înainte ca Prefectura Sucevei să transmită hotărârea și măsurile adoptate în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, organizată în urma depășirii, cu o zi înainte, a indicelui de trei persoane infectate la mia de locuitori. Până la urmă, intrarea în scenariul roșu a municipiului Suceava se mai amână, în urma scăderii indicelui de infectare, astfel că rămânem, cel puțin pentru încă o zi, în scenariul galben. (Oana NUȚU)