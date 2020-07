O eleva de la liceul din Moldovita care a terminat clasa a XII-a cu 10 si a luat 9.46 la BAC, eliminata din examen dupa afisarea rezultatelor: “Merg in instanta”

Mai multi elevi ai Liceului Tehnic “Vasile Cocea”, din comuna suceveana Moldovita, au fost eliminati din examenul de Bacalaureat au fost eliminati din examen pentru frauda. Printre cei 17 elevi al caror rezultat la BAC a fost anulat se afla si Alexandra Bindiu, sefa de promotie, care a incheiat clasa a XII-a cu 10 si a luat 9.46 la examen.

Cei 17 elevi eliminati din examen dupa afisarea rezultatelor nu isi vor primi diploma. Eleva care a luat 9.46 la examen a declarat ca va merge in instanta pentru obtinerea diplomei necesare inscrierii la facultate. “Nivelul de dificultate (n.red. – al probelor de Bac) a fost acceptabil, m -am pregatit intens ca sa fac fata si dovada sunt rezultatele. (…) Eu sunt in stare sa dau BAC-ul in orice moment, nu este o problema, insa am nevoie de diploma ca sa ma pot inscrie la facultate, sa-mi continui studiile, din luna octombrie, la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava (…)Am contactat avocati, vom merge in instanta pentru ca lucrarile redactate de mine sunt facute din cunostintele proprii. Eu imi vreau notele inapoi si diploma“, a declarat Alexandra Bindiu pentru adevarul.ro.

Intrebata daca s-a copiat in sala de examen eleva a raspuns. “Eu nu pot spune ce s-a intamplat, eu eram concentrata pe lucrarea mea. Profesorul care era supraveghetor raspunde de asta, era sarcina lui“.







Reamintim ca 17 elevi de la liceul din Moldovița au fost eliminați din examenul de Bacalaureat pentru fraudă, la două săptămâni după examen. Tinerii sunt nemulțumiți și spun că au fost supuși unui abuz.