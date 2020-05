LUNGU: Au sosit cele 10 ventilatoare achiziționate de Primărie pentru Spitalul Județean (FOTO)

De asemenea, primarul Ion Lungu a anuntat ca sambata au mai fost donate Spitalului 10.000 de măsti de protecție trimise din China si 1.000 de combinezoane achizitionate de Primărie de pe piata românească. ”Facem tot ce putem sa gestionăm – limităm efectele acestui virus nemilos. Suntem convinsi ca vom depasi cu bine această perioadă grea din viata orașului nostru și ne vom întoarce la o viață normală”, a declarat primarul Lungu

Sâmbătă, 9 mai 2020, la Spitalul Județean Suceava au fost predate cele 10 ventilatoare mecanice pentru terapie intensivă achizitionate de Consiliul Local prin Primăria municipiului Suceava, care au fost transferate cu titlu gratuit Spitalului, in prezenta managerului general interimar, doctor Anatolie Buzdugan.

”Cu aparatele donate astăzi conducerea spitalului județean susține că are capacitate de ventilare suficientă pentru numărul de paturi de la Secția de terapie intensivă. Așa cum se știe aceste ventilatoare sunt vitale pentru salvarea de vieți omenești. Primăria a făcut eforturi deosebite să achizitioneze aceste aparate având în vedere faptul că ele nu se găsesc pe piata internă nici internațională in aceasta perioadă.

De asemenea tot astăzi am donat spitalului 10.000 de măsti de protecție trimise de partenerii nostri din China si 1.000 de combinezoane achizitionate de primărie de pe piata românească. Facem tot ce putem sa gestionăm -limităm efectele acestui virus nemilos. Suntem convinsi ca vom depasi cu bine această perioadă grea din viata orașului nostru și ne vom întoarce la o viață normală”.

Reamintim ca, vineri, 8 mai, Consiliul Local Suceava s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a adopta două proiecte de hotărâre între care unul prin care se donează Spitalul Județean de Urgență (SJU) „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava ventilatoare și echipamente de protecție. Ședința s-a ținut, ca și precedentele, în format online iar proiectul a fost votat în unanimitate de cei 23 de membri ai deliberativului local.

De altfel, Primăria Suceava a încheiat un contract cu societatea BPM Tehnologica SRL, potrivit căruia au fost achiziționate un număr de 10 ventilatoare transport/urgență tip Oxivent Oxi4, valoarea contractului este de 847.875 lei, inclusiv TVA. Prin proiectul de hotărâre adoptat de deliberativul local sucevean s-a aprobat doar transmiterea în folosință gratuită către SJU a respectivelor ventilatoare alături de un număr de 10.000 măști de unică folosință și a 1.000 combinezoane de protecție din TNT de 60gr/mp care, de asemenea, au fost achiziționate de Primăria municipiului Suceava.

Combinezoanele – achiziționate de municipiul Suceava din catalogul electronic de la firma Intes Texis SRL pentru 29.000 lei, fără TVA – au o închidere cu fermoar și fixare pe încheieturi și glezne. (O.S.)