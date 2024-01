Câteva zeci de tineri sub 20 de ani predau în școli și grădinițe din județul Suceava

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, 28 de cadre didactice sub 20 de ani predau în unitățile de învățământ din județ, dintre care opt sunt încadrați la învățământul preșcolar şi 20 la învățământul primar. Cei mai mulți dintre ei predau în școli din mediul rural, dar avem cadre didactice sub 20 de ani și în unități de învățământ din orașe. Unii părinți și-au retras copiii de la clasă imediat ce au aflat că învățătoarea sau educatoarea copilului lor are 18-19 ani, alții însă au decis să dea verdictul măcar după un an școlar.

S-a vorbit mult în ultimii ani despre importanța atragerii tinerilor în sistemul de învățământ, care vreme îndelungată nu a fost atractiv din cauza proastei salarizări. Unele discipline școlare riscă să rămână fără cadre didactice, cum ar fi matematica și fizica, predate în principal de profesori trecuți de a doua tinerețe sau pensionari, pentru că oportunitățile de angajare ale absolvenților cu astfel de studii superioare vizează alte domenii, cu salarii mari și cu posibilitate de avansare în carieră. Datele Ministerului Educației din 2021 arătau că sub 10% din cadrele didactice care predau în România aveau vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Totuși, printre miile de profesori, învățători și educatoare din județul Suceava, se numără câteva zeci de tineri care au vârste cuprinse între 18 și 20 de ani.

Este vorba despre absolvenți de liceu care au ales să ocupe un loc la catedră și, în paralel, să își continue studiile superioare, munca lor fiind una grea, pentru că trebuie să dovedească atât directorilor și colegilor de cancelarie, cât și părinților că le pot face pe ambele. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, 28 de cadre didactice sub 20 de ani predau în unitățile de învățământ din județ, dintre care opt sunt încadrați la învățământul preșcolar şi 20 la învățământul primar. 24 dintre ei au contract pe perioadă determinată, iar 4 sunt cadre didactice titulare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, cu precizarea că menţinerea titulaturii este condiţionată de promovarea examenului de Definitivat. Cei mai mulți dintre ei predau în școli din mediul rural, dar avem cadre didactice sub 20 de ani și în unități de învățământ din orașe. Tinerii profesori predau în unități școlare din Suceava – 4 cadre didacti, Rădăuți, Gura Humorului, Dumbrăveni, Salcea, Cajvana, Adâncata – 2 cadre didactice, Arbore, Bălcăuți, Bogdănești, Budeni, Cornu Luncii, Drăgoiești, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Marginea – 2 cadre didactice, Neagra Șarului, Păltinoasa, Pătrăuți, Putna, Șcheia, Todirești și Udești.

“Presiunea este foarte mare, atât din partea colegilor, a părinților, cât și a elevilor”

Cei mai mulți dintre ei, în primă fază, s-au lovit de prejudecăți, atât ale părinților, cât și ale colegilor de catedră, motivul principal fiind vârsta fragedă și mai puțin lipsa experienței. Unii părinți și-au retras copiii de la clasă imediat ce au aflat că învățătoarea sau educatoarea copilului lor are 18-19 ani, alții însă au decis să dea verdictul măcar după un an școlar. ”Noi, ca părinți, ne-am speriat un pic, în primă fază, când am aflat că învățătoarea copilului are 19 ani, dar am discutat și am decis să așteptăm să vedem cum se descurcă la clasă, apoi, dacă va fi cazul, să îl transferăm. S-a dovedit a fi o învățătoare care își face treaba, e cu lipici la copii, dar au deja și rezultate bune elevii la ore, așa că ne bucurăm că am luat decizia bună, de a aștepta”, ne-a povestit părintele unui copil dintr-o clasă pregătitoare la care predă o învățătoare în vârstă de 19 ani.

”Eu mi-am retras fetița din clasa la care a fost distribuită când am auzit că învățătoarea avea 19 ani și abia terminase liceul. Cred că e prea tânără și mai e și lipsa experienței, de aceea am ales să mut copilul în altă clasă. Actuala învățătoare a fetiței mele este tot tânără, are 25 de ani, dar are câțiva ani de când e pe post și suntem mulțumiți de ea”, spune o mămică din Suceava.

În cazul educatoarelor însă, părinții sunt mai încântați de tinerele care îmbrățișează această profesie, pe motiv că au mai multă răbdare și utilizează tehnici moderne în gestionarea diferitelor situații ce se ivesc la grădiniță.

Directorii care au luat sub aripa lor astfel cadre didactice tinere, fără experiență în învățământ, spun că au dus ceva muncă de convingere cu părinții, insistând pe faptul că toți cei din sistem trebuie să pornească de undeva, să li se dea o șansă și că fiecare are dreptul să decidă ce e mai bine pentru copilul său, dar să facă acest lucru după ce se convinge ce și cât știe să facă persoana respectivă în sala de clasă, la catedră sau în mijlocul copiilor. ”La noi în școală este pentru prima oară când avem o învățătoare atât de tânără, de 19 ani. Am avut de 21 de ani, care era absolventă de facultate, dar o absolventă de liceu pedagogic nu am avut la catedră. Pentru tânăra noastră învățătoare nu e tocmai ușor, dar ea se străduie. A susținut prima inspecție pentru Definitivat, urmează în primăvară a doua, este înscrisă și la facultate, participă la cursurile altor învățătoare din școală, își dă toată silința. Presiunea asupra ei este foarte mare, atât din partea colegilor, a părinților, cât și a elevilor”, a opinat directorul Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava, prof. Dumitru Moraru.

Absolvenții de liceu pedagogic cu diplomă pot participa la examenul de titularizare pentru posturile de educatoare, învățători sau educatori-puericultori, însă vor ocupa funcția didactică cu statut de debutant suplinitor, fiind angajați pe o perioadă determinată de 3 ani. În această perioadă, absolvenții de liceu pedagogic trebuie să își ia licența, pentru a fi mai apoi angajați pe perioadă nedeterminată. Din vara anului 2028, după ce au promovat titularizarea, absolvenții de liceu pedagogic încheie cu directorul unității de învățământ un contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 6 ani, o singură dată. Dacă aceștia termină cu diplomă un program de studii universitare de licență cu specializarea Pedagogia învățământului primar și promovează examenul de licențiere, în termen de 6 ani de la ocuparea postului didactic, consiliul de administrație hotărăște modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată și va ocupa funcția didactică de profesor pentru învățământ primar. (Oana NUȚU)