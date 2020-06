VIDEO. Imagini dramatice de la inundatiile din vestul Ucrainei. O sosea se surpa sub picioarele copiilor

Rauri umflate care matura totul in cale. Sunt imaginile dramatice surprinse de locuitorii din vestul Ucrainei, regiune grav afectata de inundatiile din ultimele zile, relateaza ziare.com.



In imaginile postate pe Facebook se vede cum apele vin cu putere si distrug poduri si podete. Mai mult, cu o forta incredibila, apa reuseste sa rupa bucati dintr-o sosea, chiar sub picioarele unor copii aflati in trecere prin zona. Un hau urias se casca in mijlocul drumului.

In vestul Ucrainei, sunt cele mai mari inundatii din ultimii 20 de ani. Mai multe persoane au decedat, dupa ce au fost luate de apele involburate. Pe langa faptul ca ploua anormal de o luna, expertii dau vina si pe taierea necontrolata a padurilor, starea proasta a digurilor si constructiile ilegale in zone cu risc de inundatie.Ucraina a solicitat, joi, Uniunii Europene si NATO ajutor pentru a face fata inundatiilor masive din vestul tarii.

Inundatiile provocate de ploile torentiale din aceasta saptamana au ucis patru oameni si au obligat sute de persoane sa isi paraseasca locuintele. Aprovizionarea cu gaze a fost sistata pentru aproximativ 10.000 de oameni si au deteriorat aproximativ 430 de kilometri de drumuri si 130 de poduri. 1.500 de lucratori ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Ucraina au fost mobilizati in zonele afectate.